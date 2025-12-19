Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 19:25 / actualizat: 20 decembrie 2025, 8:32

Astăzi a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, precum și constructorul Dorinel Umbrărescu.

Vizita a avut ca obiectiv analiza stadiului de execuție a lucrărilor pe sectorul Autostrăzii A7 aflat pe raza județului Vrancea, precum și evaluarea progresului general al proiectului și a estimărilor privind finalizarea tronsonului Adjud – Pașcani, programată pentru anul 2026.

Pentru județul Vrancea, anunțul de maximă importanță este acela că marți, 23 decembrie, vor fi dați în circulație aproximativ 50 de kilometri de autostradă, între Focșani și Adjud. Odată cu acest pas, întreg sectorul Autostrăzii A7 care traversează județul Vrancea va fi deschis circulației în regim de autostradă.

Autostrada A7 reprezintă un proiect esențial pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii, contribuind la creșterea mobilității, la atragerea de investiții, la îmbunătățirea siguranței rutiere și la creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Vrancea și ai întregii regiuni a Moldovei.

În continuare, autoritățile publice locale și județene au responsabilitatea de a dezvolta infrastructura complementară necesară pentru a valorifica pe deplin potențialul acestei investiții majore, în vederea unei dezvoltări durabile și ireversibile a județului.

Mulțumiri sunt adresate domnului Marcel Ciolacu, pentru sprijinul acordat în perioada exercitării funcției de prim-ministru, precum și domnului Sorin Grindeanu, pentru implicarea constantă în calitate de ministru al Transporturilor și pentru sprijinul instituțional oferit și în prezent.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puțin peste doi ani și jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârșitul anului 2026.

Nicușor Halici

Președintele Consiliului Județean Vrancea