(AUDIO) Zeci de case inundate în județul Vrancea, pompierii intervin în mai multe localități

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 12:07

Pompierii din județul Vrancea intervin, în această dimineață, în mai multe localități, unde zeci de case au fost inundate în urma precipitațiilor din ultimele 24 de ore.

De asemenea, a fost activat și Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, dată fiind avertizarea cod galben, valabilă până la ora 16 pentru mai multe cursuri de apă din Vrancea.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Florin Olaru: În urma ploilor abundente din ultima perioada, pompierii militari vrânceni, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, acționează pentru evacuarea apei acumulată în mai multe curți din localitățile: Focșani, Mărășești, Dumbrăveni, Bolotești, Golești, Gugești, Sihlea, Cotești și Vânători. De asemenea, la nivelul județului Vrancea s-a activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenție, în vederea monitorizării situației și gestionării acțiunilor de intervenție la nivelul județului, iar la nivelul ISU Vrancea a fost crescută capacitatea operațională, pentru gestionarea promptă și eficientă a intervențiilor din zona de competență.

Reamintim că județul Vrancea a fost vizat, în ultimele 24 de ore, de un cod galben de precipitații și ninsoare, cantitățile de apă acumulate atingând până la 35 de litri pe metru pătrat.