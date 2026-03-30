(AUDIO) Vrancea: Pe DJ 205D, în satul Prahuda, comuna Paltin, circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă din cauza unei alunecări de teren

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 11:48

Mai multe persoane din două comune din judeţul Vrancea au fost evacuate preventiv noaptea trecută, pe fondul condiţiilor de vreme nefavorabilă.

Problema principală este legată de creşterea nivelului râului Putna.

Ploile căzute în ultimele ore au dus şi la o alunecare de teren, care afectează circulaţia pe un drum judeţean.

Corespondentul Radio România, Gabriel Sava, transmite:

Gabriel Sava: Pentru a evita problemele determinate de eventuale viituri, autorităţile au dispus încă de duminică evacuarea preventivă a vrâncenilor din zonele cu risc ridicat.

Maior Florin Olaru, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Angel Saligny” al judeţului Vrancea: Situaţia în teren se prezintă astfel; la Mirceştii Vechi, patru persoane – o mamă şi trei copii – au fost evacuate şi relocate la şcoala Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat şi s-au relocat la rude, iar patru persoane au refuzat evacuarea. La Bilieşti, trei persoane au fost evacuate şi relocate la căminul cultural, două persoane s-au autoevacuat şi s-au relocat la rude, iar 160 de persoane au refuzat evacuarea. La nivelul judeţului sunt mobilizate peste 200 de cadre şi 65 de mijloace tehnice aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea.

Gabriel Sava: Poliţiştii vrânceni au anunţat că pe Drumul Judeţean 205D, în zona satului Prahuda, din comuna Paltin, circulaţia rutieră se desfăşoară pe o singură bandă, ca urmare a unei alunecări de teren care a afectat partea carosabilă.