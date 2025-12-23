Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Vaslui: Proiect european record pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 11:45

În județul Vaslui, va fi implementat cel mai mare proiect cu fonduri europene din ultimii 35 de ani, în valoare de peste 460 de milioane de euro.

Investiția urmărește îmbunătățirea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, astfel încât peste 250 de mii de locuitori – adică aproape 90% din populația județului – să beneficieze de servicii de utilități moderne.

Proiectul este implementat de societatea Aquavas Vaslui, compania de apă aflată sub autoritatea Consiliului Județean, și se desfășoară în două etape.

Prima etapă este, deja, în derulare și presupune lucrări în 29 de orașe și comune, printre care Vaslui, Bârlad, Huși, Pungești și Zăpodeni.

În zonele unde sursele locale nu sunt suficiente, se vor fora puțuri de mare adâncime, spune președintele Consiliului Județean, Ciprian Trifan.

Ciprian Trifan: O serie de colegi din comunitățile noastre, mă refer la primari, n-au putut să acceseze alte proiecte și au așteptat acest proiect și e un proiect care răspunde angajamentelor statului român atunci când am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

(Radio Iași/Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

 

