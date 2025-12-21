(AUDIO) Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%

Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%. Majorarea este impusă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniu.

Primarul municipiului, Mihai Chirica a dat asigurări că vor fi și subvenții.

Majorarea tarifului trebuia discutată în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local, dar a fost amânată deoarece, pe fondul închiderii CET 2 Holboca.

În municipiu au mai rămas doar 23% dintre apartamente branșate la rețeaua centralizată de furnizare a energiei termice, a mai precizat Mihai Chirica: ”Practic, e o modificare din nou cerută de Agenția Națională de Reglamentare în domeniul energiei. Nu sunt absolut deloc fericit că tot timpul ne propun aceste modificări. N-am cum să le opresc pentru că sunt obligatorii prin lege, dar o să vedem ce decide și Consiliul Local. E o crește de aproximativ 5%, nu este mare și practic e, în totalitate suportată de la bugetul local, dar noi fiind și operatori nu schimbă datele problemei în perspectiva a ce urmează, dar e foarte clar că trebuie să mai lăsăm și situația relaxată pentru o consumatorii noștri.”

În urmă cu un an tariful de furnizare a energiei termice, la Iași, s-a majorat de la 323 la 752 de lei pentru o gigacalorie.

În schimb, populația achită doar 299 de lei, iar restul este acoperit prin subvenția pe care o acordă autoritatea locală.

