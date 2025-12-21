Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%

(AUDIO) Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%

(AUDIO) Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 11:55

Tariful de livrare a energiei termice în municipiul Iași va crește cu 5%. Majorarea este impusă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniu.

Primarul municipiului, Mihai Chirica a dat asigurări că vor fi și subvenții.

Majorarea tarifului trebuia discutată în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local, dar a fost amânată deoarece, pe fondul închiderii CET 2 Holboca.

În municipiu au mai rămas doar 23% dintre apartamente branșate la rețeaua centralizată de furnizare a energiei termice, a mai precizat Mihai Chirica: ”Practic, e o modificare din nou cerută de Agenția Națională de Reglamentare în domeniul energiei. Nu sunt absolut deloc fericit că tot timpul ne propun aceste modificări. N-am cum să le opresc pentru că sunt obligatorii prin lege, dar o să vedem ce decide și Consiliul Local. E o crește de aproximativ 5%, nu este mare și practic e, în totalitate suportată de la bugetul local, dar noi fiind și operatori nu schimbă datele problemei în perspectiva a ce urmează, dar e foarte clar că trebuie să mai lăsăm și situația relaxată pentru o consumatorii noștri.”

În urmă cu un an tariful de furnizare a energiei termice, la Iași, s-a majorat de la 323 la 752 de lei pentru o gigacalorie.

În schimb, populația achită doar 299 de lei, iar restul este acoperit prin subvenția pe care o acordă autoritatea locală.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 09:22

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond,...

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive
Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 09:18

Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră

Eliminarea probei teoretice pentru şoferii care vor să obţină permis de conducere şi pentru alte categorii auto este criticată de specialiştii...

Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră
Tronsonul Focşani-Adjud al Autostrăzii Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, urmează să fie deschis circulaţiei
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 09:11

Tronsonul Focşani-Adjud al Autostrăzii Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, urmează să fie deschis circulaţiei

Tronsonul Focşani-Adjud al Autostrăzii Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, urmează să fie deschis circulaţiei marţi. Proiectul aduce un...

Tronsonul Focşani-Adjud al Autostrăzii Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, urmează să fie deschis circulaţiei
Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 08:51

Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie

Preşedinţia va publica, astăzi, o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie. Şeful statului a...

Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 08:46

21 decembrie 1989 – ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti

21 decembrie 1989 este ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti. Regimul comunist a organizat în capitală un miting, pentru a condamna...

21 decembrie 1989 – ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 08:26

Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu, dezbătute și votate luni

Două moțiuni simple inițiate de AUR împotriva miniștrilor justiției și de interne vor fi dezbătute și votate luni în legislativ, înainte...

Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu, dezbătute și votate luni
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 08:24

Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din...

Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie
Prim plan duminică, 21 decembrie 2025, 08:20

Populația poate cumpăra online lemn de foc de la Romsilva

Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la...

Populația poate cumpăra online lemn de foc de la Romsilva