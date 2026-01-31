(AUDIO) Stocuri de sare și adăposturi suplimentate: Comandamentul de Iarnă, reactivat la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 09:46

La Iași a fost reactivat Comandamentul de Iarnă, în contextul temperaturilor deosebit de scăzute anunțate pentru acest sfârșit de săptămână.

Primarul, Mihai Chirica, a precizat că a fost suplimentată capacitatea de cazare la adăposturile pentru oamenii străzii, amenajate la Baia Publică din localitate și pe strada C. A. Rosetti.

De asemenea, au fost completate stocurile de sare până la 2.000 de tone, în eventualitatea unor ninsori abundente: ”Revenim la programul pe care l-am inițiat și cu valul precedent de frig: persoane fără adăpost, comandamentul de iarnă, întreținerea străzilor, avem peste 2000 de tone de sare în continuare în depozitele noastre, realimentând desigur, personalul este activat, suntem toți pe baricade.”

Autoritățile locale dau asigurări că episodul de ger din aceste zile nu va crea probleme nici în ceea ce privește furnizarea agentului termic.

Directorul Societății TermoService S.A., Alin Aivănoaie, a declarat că la CET 1 Iași, cantitățile de gaze contractate sunt plătite în avans, iar producția este suficientă pentru a asigura necesarul: ”Primăria municipiului Iași are încheiate contracte cu furnizorii de gaz și una dintre condițiile impuse de furnizori este ca, în baza consumurilor estimate, să se achite factura în avans. Tocmai de aceea a fost, acum câteva luni, și un proiect pe orinea de zi cu aprobarea unui credit pentru asigurarea acestor sume necesare gazului pentru încălzirea orașului. Există două cazane, unul de 50 și unul de 100 de gigacalorii pe oră producție, iar la vârfurile din perioada trecută am avut, cred că, într-una din zile, un maxim de 100 din cei 150 pe care îi putem livra la nivelul orașului. Sub nicio formă, indiferent de temperaturile cât de scăzute, nu poate crește mai mult de 100, 105, 110, ar fi un maxim.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)