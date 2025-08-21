Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Rodica Leontieș, șefa ISJ Iași: Majorarea normei didactice de predare a afectat 76 de profesori titulari din județul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 12:37

Majorarea normei didactice de predare la 20 de ore pe săptămână, introdusă prin Legea Bolojan,  a afectat 76 de profesori titulari din județul Iași.

Aceștia s-au prezentat, ieri, la o ședință publică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru completarea normelor sau pentru intrarea în procedura de restrângere de activitate.

Multe dintre cadrele didactice din județul Iași  prezente și-au întregit norma în alte două sau trei unități de învățământ.

Într-o declarație pentru postul nostru de radio, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a declarat că toate situațiile deosebite ale profesorilor titulari au fost rezolvate favorabil.

Rodica Leontieș: Am avut ședințele publice pentru repartizarea cadrelor didactice titulare sau angajate pe durata viabilității postului, cărora nu li s-a putut constitui norma în unitatea școlară, adică au făcut obiectul restrângerii de activitate sau a completării de normă. Am avut 19 cadre didactice în restrângere de activitate și 57 de cadre didactrice în completare de normă. Am soluționat toate restrângerile de activitate și toate completările de normă. Practic, profesorii titulari sau cei care sunt angajați pe durata viabilității postului au putut să-și rezolve restrângerea prin transfer într-o altă unitate școlară sau două unități școlare, la fel cel care este încadrat pe viabilitate post și-a schimbat repartizarea.

 Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a  mai declarat, pentru postul nostru de radio, că au fost și cazuri în care profesorii sunt nevoiți să facă naveta pentru completarea normei.

Rodica Leontieș: Au fost cadre didactice de mediul rural care au făcut obiectul completării de normă și într-adevăr au dorit să plece într-o comună învecinată, spre exemplu, nu întotdeauna în unitatea respectivă, pentru că dacă în localitatea respectivă este o singură unitate cu personalitate juridică, era singura persoană care făcea obiectul completării, clar că nu a fost soluție în unitate și a fost nevoie să-și completeze într-o unitate de învățământ sau într-o localitate învecinată. Dar nu la distanțe foarte mari, adică fiecare a avut dreptul să aleagă. Am avut ieri 2.148 de posturi sau fracțiuni de normă. Practic, cei mai mulți au fost la limba și literatura română și pot să vă spun că titulari chiar din mediul rural care și-au rezolvat restrângerea în municipiul Iași.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

