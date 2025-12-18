(AUDIO) Protest de amploare la Bruxelles, în ziua summitului UE. Acțiuni violente cu mii de fermieri în stradă

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Lucian Bălănuţă, 18 decembrie 2025, 16:52

Mii de fermieri din toate statele membre ale Uniunii Europene au protestat la Bruxelles chiar în ziua summitului Uniunii Europene, deplasându-se cu utilaje agricole. Capitala Belgiei s-a confruntat cu perturbări majore, după ce sute de tractoare au blocat încă de la primele ore principalele rute de acces.

Traficul a fost complet întrerupt în mai multe zone, iar numeroase drumuri şi tuneluri au fost închise, în special în cartierul european.

Fermierii protestează faţă de politica agricolă comună, reducerile bugetare, proiectul de acord de liber-schimb UE–Mercosur şi taxa pe emisiile de carbon.

La manifestaţie sunt prezenţi şi fermieri din România, membri ai Asociaţiei Grânarii Iaşi, afiliată Forumului APPR. Unul dintre aceștia este Elvis Mocanu care a vorbit la Radio Iași despre motivul protestelor:

