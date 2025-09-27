(AUDIO) Prolog FITPTI: spectacol de la Cluj pe scena Teatrului Luceafărul din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 09:42

În Sala Mare a Teatrul Luceafărul, se va desfășura, de la ora 19,00, spectacolul „Cum s-a îndrăgostit domnul Gherase de Clara Smith”, de Cosmin Stănilă, producție a Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

Spectacolul este un prolog al ediției a 18-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr și abordează tema vulnerabilității persoanelor care caută companie sau afecțiune pe rețelele online, a explicat, în emisiunea „Oameni și idei”, curatorul festivalului, Oltița Cîntec, manager al Teatrului Luceafărul: ”Un spectacol care abordează în aceeași notă comic, dar de fapt cu subtexte foarte serioase, problema aceasta a vulnerabilităților la anumită vârstă, a vulnerabilităților în plan afectiv, a nevoii foarte multor persoane, fie în vârstă, fie single, de companie, de afectivitate. Este un text scris care a pornit de la o poveste reală. Cosmin Stănilă a stimulat contextul dramaturgic în sensul că și-a inventat un cont Facebook cu ajutorul AI-ului s-a și maturizat în fotografii și pur și simplu a intrat în legătură cu o rețea din asta de escroci sentimentali.”

Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr va începe, la Iași, miercuri, 2 octombrie și se va desfășura până pe 8 octombrie. Tema ediției din acest an este „Putere și vulnerabilitate”. Oltița Cîntec a explicat de ce a ales această temă: ”Fiecare dintre noi suntem un cumul de forțe, de puteri, de tării dar și de vulnerabilități, de fragilități, de sensibilități. Le amorsăm în diverse contexte de viață, în contexte profesionale, fie pe unele, fie pe celelalte, iar reușita este un echilibru, de fapt, între acești doi poli. Asta din perspectivă micro, subiectivă. Din perspectivă macro, din păcate pentru noi, planeta traversează un moment de răscruce. Sunt vremuri foarte tulburi, sunt vremuri foarte agitate, în care este nevoie de foarte multă putere, în sensul de forță a rațiunii, a gândirii, a umanismului pe care specia noastră trebuie să-l dovedească.”

