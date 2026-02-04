(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest

Sindicaliştii din educaţie vor protesta în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care – spun ei – influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.

Potrivit Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi ai Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”, protestul se va desfăşura în intervalul orar 11:30 – 14:00, fiind aşteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian sunt în drum spre București unde se vor alătura colegilor din țară.

Președintele Sindicatului din Învățământ „Didactica” Vaslui, Sorin Țiplea:

Sindicatele din educație avertizează că, în lipsa unui dialog real cu autoritățile, vor urma și alte forme de protest.

Sindicatele din educație avertizează că, în lipsa unui dialog real cu autoritățile, vor urma și alte forme de protest.

Astfel, profesorii anunță o grevă de avertisment în perioada 16–26 martie, chiar în timpul simulărilor examenelor naționale, urmată de declanșarea grevei generale, dacă revendicările nu vor fi soluționate.