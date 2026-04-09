(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 09:47

Primăria Iași va reduce schema de personal cu 253 de posturi, în 2026, a anunțat edilul Mihai Chirica.

El nu a precizat însă departamentele vizate de procesul de reorganizare, însă a arătat că, după o primă analiză, nu este vorba despre Poliția Locală sau Serviciul de Evidență a Persoanelor.

La momentul actual, conform organigramei din 2025, sunt 804 posturi aprobate; dintre acestea, 598 sunt ocupate și 206 – vacante.

Mihai Chirica: ”Procedura prevăzută de Ordonanța nr. 7 stabilește niște termene privind modalitatea în care se reorganizează aparatele administrative, care au două căi de urmat. Prima cale, până la sfârșitul anului se poate merge doar pe reducerea costurilor cu personalul, scăderea salariilor cu 178 de lei pe fiecare angajat, încât până la sfârșitul anului să se atingă pragul de reducerea costurilor de personal cu 10%, urmând ca începând din 1 ianuarie 2027 reducerea efectivă de personal să devină obligatorie cu 30% față de 2025, dar nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate. E un prilej de reorganizare administrativă a aparatului astfel încât el să devină mai eficient și mai economic. Cam toate măsurile de reorganizarea presupun și disponibilizări. Dispar 253 de posturi.”

