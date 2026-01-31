(AUDIO) Primăria Iași cere deblocarea posturilor la CTP și Salubris

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 08:48

Primăria municipiului Iași a înaintat un memorandum către Ministerul de Finanțe privind deblocarea posturilor de la Compania de Transport Public din localitate și de la Societatea Salubris.

Edilul Mihai Chirica a explicat că solicitarea vine pe fondul unui deficit de personal înregistrat la CTP Iași, șoferii fiind nemulțumiți de nivelul de salarizare și de condițiile de lucru.

El a mai precizat că, odată cu venirea sezonului cald, va urmări să deblocheze și organigrama de la Servicii Publice SA: ”O societate comercială cu un flux de personal mare, cum este la Compania de Transport Public, unde șoferii vin și pleacă non-stop, sau la Salubritate, unde cei de la întreținere străzi vin și pleacă non-stop, nu putem sta în permanență în memorandumuri, pentru că noi avem nevoie de omul la stradă, ne trebuie șoferul la volan și am nevoie permanent de personal tehnic, pentru că ei se plătesc din ceea ce muncesc. Nouă ne placă câte 100 de muncitori pe vară, dar nu pleacă toți odată să vină toți odată, ca știu exact despre cine vorbesc. Iar eu pot vorbi doar despre posturile vacante sau cele neocupate, prin urmare, acolo trebuie să punem la punct alt mecanismului lucru. Deocamdată noi am avut o întâlnire cu Ministerul de Finanțe săptămâna trecută și am pregătit un ”modus vivendi” asupra modalității în care vom lucra în continuare. Am trimis ieri (n.r. joi) propunerea de memorandum către Ministerul Finanțelor.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)