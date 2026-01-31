(AUDIO) Primăria Iași cere deblocarea posturilor la CTP și Salubris

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 08:48

Primăria municipiului Iași a înaintat un memorandum către Ministerul de Finanțe privind deblocarea posturilor de la Compania de Transport Public din localitate și de la Societatea Salubris.

Edilul Mihai Chirica a explicat că solicitarea vine pe fondul unui deficit de personal înregistrat la CTP Iași, șoferii fiind nemulțumiți de nivelul de salarizare și de condițiile de lucru.

El a mai precizat că, odată cu venirea sezonului cald, va urmări să deblocheze și organigrama de la Servicii Publice SA: ”O societate comercială cu un flux de personal mare, cum este la Compania de Transport Public, unde șoferii vin și pleacă non-stop, sau la Salubritate, unde cei de la întreținere străzi vin și pleacă non-stop, nu putem sta în permanență în memorandumuri, pentru că noi avem nevoie de omul la stradă, ne trebuie șoferul la volan și am nevoie permanent de personal tehnic, pentru că ei se plătesc din ceea ce muncesc. Nouă ne placă câte 100 de muncitori pe vară, dar nu pleacă toți odată să vină toți odată, ca știu exact despre cine vorbesc. Iar eu pot vorbi doar despre posturile vacante sau cele neocupate, prin urmare, acolo trebuie să punem la punct alt mecanismului lucru. Deocamdată noi am avut o întâlnire cu Ministerul de Finanțe săptămâna trecută și am pregătit un ”modus vivendi” asupra modalității în care vom lucra în continuare. Am trimis ieri (n.r. joi) propunerea de memorandum către Ministerul Finanțelor.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

(AUDIO) Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în Iași
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 09:13

(AUDIO) Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în Iași

Primăria municipiului Iași va continua proiectele de modernizare a tramei stradale și în acest an. Vor fi definitivate zona din Păcureț, precum...

(AUDIO) Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în Iași
(AUDIO) În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 09:00

(AUDIO) În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027

În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului...

(AUDIO) În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027
(FOTO) Campanie pentru prevenirea delincvenței juvenile în județul Botoșani
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 08:53

(FOTO) Campanie pentru prevenirea delincvenței juvenile în județul Botoșani

Mai multe instituții din județul Botoșani au încheiat un parteneriat pentru prevenirea delincvenței juvenile generată de dezvoltarea...

(FOTO) Campanie pentru prevenirea delincvenței juvenile în județul Botoșani
Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o la 28 de ani de închisoare pe mama care acum doi ani şi-a bătut repetat fetiţa
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 08:52

Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o la 28 de ani de închisoare pe mama care acum doi ani şi-a bătut repetat fetiţa

Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o la 28 de ani de închisoare pe mama care acum doi ani şi-a bătut repetat fetiţa de 9 ani, provocându-i în...

Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o la 28 de ani de închisoare pe mama care acum doi ani şi-a bătut repetat fetiţa
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 08:34

Procurorii DNA au trimis în judecată trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public

Trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public al oraşului, au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei...

Procurorii DNA au trimis în judecată trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 08:28

Pistol: 12 oferte depuse pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret

Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria şi Ucraina au depus 12 oferte pentru construcţia primelor două loturi din Drumul Expres...

Pistol: 12 oferte depuse pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 08:26

Iaşi: Venituri proprii de peste 1 milion de euro înregistrate de Palatul Culturii în 2025

Palatul Culturii din Iaşi a înregistrat în cursul anului 2025 venituri proprii în valoare de 5.528.494 lei, ceea ce reprezintă, potrivit...

Iaşi: Venituri proprii de peste 1 milion de euro înregistrate de Palatul Culturii în 2025
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 07:30

Proiect: 33 de medicamente noi – pe lista de compensate şi gratuite

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri punerea în transparenţă publică a unui proiect care prevede introducerea altor 33...

Proiect: 33 de medicamente noi – pe lista de compensate şi gratuite