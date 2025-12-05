(AUDIO) Peste 7.300 de elevi din Iași susțin simularea Evaluării Naționale între 8 și 10 decembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 14:14

7.321 de elevi din Iași vor susține, în perioada 8–10 decembrie, simularea pentru Evaluarea Națională, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași. Testările se vor desfășura în 158 de școli din județ, în condiții identice cu cele ale examenului real.

Noutatea din acest an o reprezintă faptul că județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a. Subiectele vor fi comune și va fi o evaluare digitalizată pe platformă, realizată de profesorii din cele trei județe, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: Există un parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Iași și Inspectoratele din Botoșani și Vaslui și va fi pentru cele trei județe un subiect unic pentru simulare, iar evaluarea se va face digitalizat prin intermediul platformei, și elevii vor vedea și o perspectivă asupra lucrărilor care să vină dintr-un alt spațiu decât cel al județului Iași. Este o simulare care să fie foarte apropiată de condițiile propriu-zise de examen.

Subiectele, elaborate de comisii de lucru la nivel județean, vor respecta structura propusă de Ministerul Educației pentru acest an școlar și vor avea un nivel mediu de dificultate.

Probele încep luni, 8 decembrie, la ora 9.00, cu examenul scris la Limba și literatura română. Marți, pe 9 decembrie, elevii de clasa a VIII-a vor susține proba la Matematică.

Tot în perioada 8-10 decembrie, 5.990 de elevi din clasele a XII-a din județul Iași vor participa la simularea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Testările vor avea loc în 48 de unități de învățământ.

Luni, 8 decembrie, elevii vor susține proba la Limba și literatura română. Marți sunt programate Matematica sau Istoria, în funcție de profil. Ultima zi, 10 decembrie, este dedicată probei la alegere a profilului și specializării.

Simulările examenelor naționale urmăresc să-i familiarizeze pe elevii de clasa a VIII-a și a XII-a cu atmosfera de examen, a mai declarat purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: Inspectoratul Școlar Județean Iași va organiza simularea examenelor naționale cu scopul familiarizării tuturor elevilor cu cerințele specifice examenelor, Evaluare Națională și Bacalaureat, creându-se astfel un cadru pentru a putea interveni în condițiile în care, după evaluare, se constată că este nevoie de o ameliorare a rezultatelor. Sperăm că acest efort va fi unul care va duce la rezultate foarte bune ale elevilor la finalul anului școlar, atunci când susțin propriu-zis examenele.

Rezultatele vor fi comunicate individual, iar fiecare școală va analiza situația elevilor prin discuții cu aceștia, întâlniri cu părinții și în cadrul consiliilor profesorale. Notele nu se trec în catalog, decât la solicitarea elevului sau a părintelui. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)