(AUDIO) Peste 31.000 de pelerini s-au închinat, până acum, la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 06:08 / actualizat: 9 octombrie 2026, 7:42
Peste 31 de mii de credincioși s-au închinat, până acum, la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.
Pelerinajul a început, oficial, ieri, și se va desfășura până la 15 octombrie.
Oamenii spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pace în lume:
Cu ocazia acestui important eveniment religios, organizatorii estimează prezența a aproximativ 300 de mii de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie.
Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, colonelul Adrian Constantin Mătăsaru, a declarat că, de astăzi, vor sosi și colegii din Brașov, pentru a ajuta la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică.
De asemenea, polițiștii de frontieră au pus la dispoziție inclusiv o dronă pentru supravegherea zonei. (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)