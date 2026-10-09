(AUDIO) Peste 31.000 de pelerini s-au închinat, până acum, la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 06:08 / actualizat: 9 octombrie 2026, 7:42

Peste 31 de mii de credincioși s-au închinat, până acum, la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

Pelerinajul a început, oficial, ieri, și se va desfășura până la 15 octombrie.

Oamenii spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pace în lume:

Cu ocazia acestui important eveniment religios, organizatorii estimează prezența a aproximativ 300 de mii de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie.

Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, colonelul Adrian Constantin Mătăsaru, a declarat că, de astăzi, vor sosi și colegii din Brașov, pentru a ajuta la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică.

De asemenea, polițiștii de frontieră au pus la dispoziție inclusiv o dronă pentru supravegherea zonei. (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)