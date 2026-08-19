(AUDIO) Peste 300 de funcții de director și director adjunct, vacante în școlile din Iași

Foto: dav

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 10:50

Concursul pentru directorii de școli a intrat în linie dreaptă în județul Iași, iar Inspectoratul Școlar a publicat lista funcțiilor vacante pentru sesiunea august-decembrie 2026, conform calendarului stabilit prin ordin de ministru.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, este vorba despre peste 300 de posturi de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat: ”Această perioadă de publicare a acestor funcții vacante va fi urmată de o altă parte a calendarului concursului, și anume depunerea dosarelor în perioada 14 septembrie – 2 octombrie. Proba pentru evaluarea competențelor, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, va avea loc pe 13 octombrie. Proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară va avea loc pe 20 octombrie, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 12-27 noiembrie 2026.”

Pentru a putea participa la concursul de director de școală, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care să fie titulari în învățământul preuniversitar, să aibă cel puțin cinci ani vechime și calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari.

Lista completă a funcțiilor vacante, bibliografia, precum și condițiile de participare sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)