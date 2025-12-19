(AUDIO) Peste 23.000 de copii din județul Iași au beneficiat de Programul „Masă Sănătoasă”

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 11:31

Peste 23 de mii de copii din județul Iași au beneficiat, în anul școlar trecut, de Programul Național „Masă Sănătoasă”, iar în anul în curs acesta se desfășoară în 48 de unități de învățământ din mediul urban și rural, inclusiv din municipiul Iași.

Pentru anul viitor, Inspectoratul Școlar Județean Iași a propus includerea a trei noi unități școlare, pe fondul reorganizării rețelei de învățământ, după cum a declarat în emisiunea ”Starea Educației”, inspectorul general, Rodica Leontieș: ”Prin hotărârea de guvern din 20 februarie 2025 a fost aprobată lista cu unitățile de învățământ care beneficiază de acest program ”Masă sănătoasă”. La nivelul județului, programul s-a implementat în 48 unități de învățământ din mediul urban și rural, aparținând mai multor unități administrative teritoriale, inclusiv în municipiu Iași. Pentru anul următor am propus noi încă trei unită școlare pentru că reorganizarea rețelei a implicat unele modificări, respectiv școala ”Petru Rareș”-Hârlău pentru că a preluat gimnaziu de la Școala ”Pârcovaci” și am mai propus școala ”Ionel Teodoreanu” din Iași și școala ”Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos. Deci avem cu 700 de elevi beneficiari mai mulți decât anul în curs.”

Ministerul Educației trebuie să stabilească numărul beneficiarilor pentru programul ”Masă Santoasă” pentru anul școlar 2026–2027 până la 1 februarie. Copiii beneficiază de o masă la prânz, asigurată din fonduri publice. Sumele sunt alocate fiecărei unități administrativ-teritoriale și sunt gestionate prin bugetele locale.

Pentru anul 2026, suma alocată pentru acest program depășete un miliar și jumătae de lei, potrivit unui document pus în consultare publică de Ministerul Educației.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)