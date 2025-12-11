(AUDIO) Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației ”regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Între aceștia se regăsesc mai mulți profesori din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 09:51

Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a.

Semnatarii, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu sau Dan Lungu, avertizează într-un memoriu că programa descurajează lectura și riscă să amplifice analfabetismul funcțional în rândul elevilor.

Specialiștii acuză că propunerea ministerului readuce în școli un model depășit, rupt de realitățile adolescenților și de lumea în care trăiesc aceștia. În document se solicită rescrierea integrală a programei.

Între semnatari se numără mai multe cadre didactice din Iași, între care și Lavinia Ungureanu, profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național din Iași. Ea susține că introducerea studiului literaturii vechi în clasa IX-a nu este oportună, pentru că elevii trebuie să înțeleagă un context istoric mai larg și să aibă și maturitatea necesară pentru a o face: ”Vă este cunoscut, probabil, faptul că acest criteriu diacronic se aplică în clasele a XI-a și a XII-a. În clasa a X-a, studiem literatura pe specii literare, dar din clasa a XI-a începe literatura veche, cu studiul elementelor de istorie a limbii române, trecând apoi prin cronicari, mergând către perioada pașoptistă și așa mai departe, până ajungem în romantism, iar în clasa a XII-a începem cu perioada interbelică și continuăm până în postbelic. Iar studiul literaturii la clasa a IX-a, nu cred că ar trebui să includă, momentan, aspecte strict legate de abordarea istorică în evoluția literaturii române, pentru că elevii nici nu au la momentul respectiv zona de cunoștințe suficient de consistente din punct de vedere istoric, de exemplu, pentru a înțelege curente literare într-un context mai larg al mișcărilor culturale și sociale.”

Semnatară a documentului, care solicită rescrierea programei la Limba și literatura Română, este și profesoara Serinella Zara, de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Iași. Ea afirmă că elevii își vor pierde plăcerea lecturii, dacă în clasa a IX-a se începe studierea literaturii cu textele cronicarilor: ”Lectura în sine, lectura aprofundată, lectura aceasta de tipul celei presupuse de către o literatură veche, evident că este dificilă. Și oricâte exhibiții faci tu, ca profesor, este foarte greu să cooptezi un grup de 30 de elevi. De aceea, văd necesar demersul acesta de a face ei, în primul rând, cunoștință cu o literatură pe care să o guste, ca fiind în primul rând a lor. Nu aș pleda pentru diacronia literaturii. Dacă încep așa, eu ce mai fac cu ei? Mai au plăcerea lecturii când ajungem la 1980 toamna, sau în 2025 vara? Nu mai ajungem pentru că se pierde gustul, plăcerea și atunci noi trebuie să mergem dinspre copil, spre materie.”

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică pe 25 noiembrie programele școlare, iar mîine este ultima zi în care se mai pot formula propuneri și sugestii pentru ajustarea acestora.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)