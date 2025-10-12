Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași

(AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași

(AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 09:48

Aproximativ 20 de mii de pelerini veniți din toată țara și din străinătate așteaptă la un rând de câţiva kilometri, pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

Până astăzi dimineață, peste 109 mii de oameni au trecut pe la baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Diseară, de la ora 19:00, va avea loc Pelerinajul „Calea Sfinților”.

Ca și în anii precedenți, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi purtate în procesiune pe traseul Mitropolie – Maternitatea „Cuza Vodă” – Biserica „Sfântul Sava” – Mănăstirea „Trei Ierarhi”.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi se pot se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în cursul nopţii, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Despre acest sfânt ne vorbește purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei:  Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare, împreună cu pelerinii, vor porni de la Catedrala Mitropolitană pe binecunoscutul traseu, același ca în ultimii ani. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cozma și Damian a Maternității Cuza Vodă din Iași. A doua oprire, în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire, în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Mitropolitană, unde, în jurul orei 20.30, Sfintele Moaște vor fi așezate din nou spre închinare. Este o atmosferă frumoasă pe calea Sfinților, Înălțătoare, o comuniune sfântă între oameni și Sfinți, între cer și pământ, între oameni și oameni, dacă vreți, ceea ce nu e puțin lucru.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO doxologia.ro/ arhiva)

Etichete:
La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”
Prim plan duminică, 12 octombrie 2025, 07:30

La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”

La Bacău are loc a 14-a ediție a Expoziției și Festivalului de Vânătoare Hunting Moldavia 2025, al doilea cel mai important eveniment din...

La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”
Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră
Prim plan duminică, 12 octombrie 2025, 07:20

Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră

Sistemul european de control la frontieră începe să se schimbe de astăzi. Astfel, Uniunea Europeană urmează să renunţe total la ştampilele...

Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră
(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 13:08

(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva

UPDATE, 12 octombrie, ora 7,00: Numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva continuă să crească de la o...

(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva
Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 11:59

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale căror recolte au avut de suferit din cauza...

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 11:45

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere până vineri 17 octombrie. La noua ediţie pot...

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 11:02

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern...

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 10:00

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung diseară la Iași

Medici şi alte categorii de personal ale Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași s-au alăturat voluntarilor și acordă asistenţă medicală...

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung diseară la Iași
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 09:51

(AUDIO) Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului

Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului. Proiectul de modernizare a început...

(AUDIO) Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului