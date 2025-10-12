(AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 09:48

Aproximativ 20 de mii de pelerini veniți din toată țara și din străinătate așteaptă la un rând de câţiva kilometri, pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

Până astăzi dimineață, peste 109 mii de oameni au trecut pe la baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Diseară, de la ora 19:00, va avea loc Pelerinajul „Calea Sfinților”.

Ca și în anii precedenți, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi purtate în procesiune pe traseul Mitropolie – Maternitatea „Cuza Vodă” – Biserica „Sfântul Sava” – Mănăstirea „Trei Ierarhi”.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi se pot se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în cursul nopţii, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Despre acest sfânt ne vorbește purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei: Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare, împreună cu pelerinii, vor porni de la Catedrala Mitropolitană pe binecunoscutul traseu, același ca în ultimii ani. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cozma și Damian a Maternității Cuza Vodă din Iași. A doua oprire, în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire, în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Mitropolitană, unde, în jurul orei 20.30, Sfintele Moaște vor fi așezate din nou spre închinare. Este o atmosferă frumoasă pe calea Sfinților, Înălțătoare, o comuniune sfântă între oameni și Sfinți, între cer și pământ, între oameni și oameni, dacă vreți, ceea ce nu e puțin lucru.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO doxologia.ro/ arhiva)