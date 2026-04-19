(AUDIO) Master-planul Aeroportului Iași, în curs de reactualizare

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 10:32

Master-planul de dezvoltare a Aeroportului Internațional Iași va fi reactualizat, a anunțat Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

În partea vestică a aeroportului este prevăzută dezvoltarea componentei civile, prin unirea terminalelor T3 și T4, transformarea T2 în terminal cargo și construirea unui nou Turn de Control.

În partea estică va fi implementat proiectul de realizare a legăturii dintre Aeroport și viitoarea autostradă A8.

De asemenea, în Stația de Cale Ferată de la Cristești se va face transferul între transportul rutier și cel feroviar.

Prin programul SAFE, România va asigura legătura pe autostradă între localitățile Iași și Ungheni, din Republica Moldova.

Tot printr-un program european va fi electrificată porțiunea de cale ferată între Târgu Frumos și Ungheni, a mai spus Costel Alexe: ”Odată cu proximitatea bretelei de legătură și a Autostrăzii la capătul pistei dinspre Aroneanu, Consiliul Județean Iași nu poate să aibă decât o singură variantă de dezvoltare pe viitor și mă refer la partea de est, unde și avem o suprafață considerabilă de teren, iar studiul ne va spune cum va putea să fie valorificată cel mai bine în interesul dezvoltării economice a județului nostru. Trebuie să facem mențiunea că prin programul SAFE, statul român construiește și 4,6 km de autostradă de la Prut, de la Zagarangea, până spre Ungheni. La fel, statul rămân și-a asumat ca din fondurile europene să și electrifice kilometri de autodistrade de la podul lui Eiffel până la Ungheni.”

