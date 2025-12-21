(AUDIO) Majorări de taxe la Iași: Consiliul Local discută noile impozite

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 09:35

Consiliul Local Iași va dezbate mâine, într-o ședință extraordinară, noua grilă de impozitare locală pentru anul viitor.

Creșterea prognozată a taxelor pentru imobile și autoturisme conform grilei de la Guvern prevede majorări de minimum 80%.

Edilul Mihai Chirica ar dori și o actualizare cu rata inflației: ”Încercăm să păstrăm limita, ca să spun așa. Iașul nu va avea taxele cele mai mari sub nicio formă față de orașele de aceeași talie cu noi. Am făcut o radiografie virgulă cu virgulă, încercăm să rămânem într-o măsură rezonabilă, astfel încât să nu cădem ca un trăsnet pe umerii populației. Toate orașele mari au impozitele la nivelul clădirilor de patru ori mai mari, 400% față de cât are Iașul prin propunerea pe care o facem acum. Rămân înlesinirile la plată cu 10% așa cum am avut și în anii precedenți, asta până la 31 martie anul viitor.”

În noua grilă de impozitare sunt introduse inclusiv clădirile monument istoric. De asemenea sunt creșteri importante de impozite pentru autovehicole.

Liderul AUR de la Iași, Vasile Pușcașu a avertizat că această creștere va determina imposibilitatea strângerii noilor taxe și impozite deoarece acestea ating un nivel de împovărare prea mare pentru populație. El a adăugat că în actualul context mai importantă este dezvoltarea infrastructurii și atragerea investitorilor: ”Ne aflăm într-o perioadă de iarnă, când oamenii o duc foarte greu, cheltuielile sunt foarte mari la curent, la energie, la tot ce înseamnă întreținere. Chiar dacă Guvernul cere să facă aceste măriri, eu sper că municipalitatea Iașului va face o mărire foarte mică comparativ cu alte impozite și taxe de la alte județe. Banul nu se adună numai din taxe și impozite. Taxe și impozite sunt o formă de a întreține, să spunem așa, într-un fel bugetul, dar nu de aici se câștigă bani. Noi trebuie să știm să economisim banii, trebuie să știm să investim bine.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)