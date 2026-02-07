Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Mai puține mame minore în Neamț, datorită măsurilor de prevenție

7 februarie 2026

Numărul mamelor minore a înregistrat o scădere, anul trecut, în județul Neamț, reflectând eficiența măsurilor de prevenție, dar și o implicare mai activă din partea comunității și a serviciilor sociale.
În 2025, Direcțiile de specialitate din județ au instrumentat 87 de cazuri de mame minore, dintre care 18 aveau vârste sub 16 ani.
Subiectul mamelor minore rămâne, însă, o problemă majoră, cauzată de lipsa de educație sexuală a celor tineri, dar și de dispariția Centrelor de planning familial.
Corespondenta Radio Iași, Gianina Buftea: Autoritățile nemțene sustin că reducerea semnificativă a numărului de mame minore, mai ales în comparație cu 2022, reprezintă un semnal pozitiv și încurajator.
Reprezentanta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Nemț, Magda Vasilache: Dintre acestea, 86 de tinere și-au asumat creșterea și îngrijirea copiilor nou născuți beneficiind fie de sprijinul partenerului, fie de al familiei extinse. Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 15 solicitări de găzduire pentru cupluri mamă-copil în cadrul centrului maternal din structura de DGASPC Neamț, toate solicitările fiind soluționate favorabil.
Gianina Buftea: Conform raportărilor Direcției de Sănătate Publică Neamț, cele mai multe mame minore au fost înregistrate la Maternitatea spitalului din Roman.
Doctorul Daniela Gafița de la DSP Neamț:  Nu putem spune că situația este nici bună, nici rea, pentru că, teoretic, mame minore ar trebui să fie cât mai puține, spre deloc. Copiii trebuie să se joace, nu să facă copii și să crească copii.
Gianina Buftea: Din păcate, majoritatea fetelor minore care rămân însărcinate sau devin mame renunță la școală. În luna ianuarie 2026, doar 16 mame minore au primit bursă pentru prevenirea abandonului și stimularea participării la educație.

