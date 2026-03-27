(audio) LUMEN LITERARUM – Conferința Facultății de Litere (UAIC) (în desfășurare)

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 10:17

La Iași, în perioada 26-28 martie 2026, se desfășoară LUMEN LITERARUM – Conferința Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Epoci, spații, culturi: de la textul clasic la textul digital. Manifestarea se află la ediția a II-a.

Deschiderea evenimentului s-a desfășurat în ziua de joi, 26 martie 2026, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A, Bulevardul Carol I, Nr. 11.

În deschiderea manifestării au vorbit: Prof. univ. dr. Corneliu Tiberiu Șoitu, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; CS I Dr. Gabriela Haja, Directorul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași; Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Prof. univ. dr. Antonio Patraș, Directorul Școlii Doctorale de Studii Filologice.

Una dintre secțiunile Conferinței a fost dedicată STUDIILOR LITERARE COMPARATE și s-a desfășurat în ziua de joi, 26 martie a.c., în Sala „Ion Simionescu” din incinta Casei Universitarilor în intervalul orar 11.30 – 13.30. Înaintea deschiderii secțiunii, am invitat la dialog pe doamna conferențiar universitar, specialist în Filologie, Claudia Tărnăuceanu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doamna profesor ne creionează, prin cuvânt, o imagine a Facultății de Litere, cu accent pe secțiunile Conferinței; Claudia Tărnăuceanu ne amintește următoarele manifestări pe care le vor organiza reprezentanții Facultății de Litere; implicarea stundeților în astfel de manifestări, un alt subiect al dialogului.

Imediat după dialogul cu doamna conferențiar universitar, specialist în Filologie, Claudia Tărnăuceanu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ne-am îndreptat pașii spre Sala „Ion Simionescu” (Casa Universitarilor), acolo unde au fost susținute prelegerile aferente secțiunii STUDII LITERARE COMPARATE.

În programul secțiunii au fost prezentate lucrările: De la poezia mistică la mistica poeziei, de Lucia Cifor; Narațiuni în coliziune:Versetele satanice și ontologia metamorfozei în contextul de-sacralizării puterii, de Cătălin Constantinescu; Romanul monologic vs. romanul polifonic. Expunere comparativă, de Andrei Victor Cojocaru; Imaginile diavolului în cultura europeană: o perspectivă diacronică, de Martina-Maria Popescu și Rebuilding the Memory of Roma Slavery through Literature, de Delia Grigore.

Redăm în format audio conferința (n.n. De la poezia mistică la mistica poeziei) suținută de către doamna profesor univeristar, doctor în Filologie, Lucia Cifor de la Departamentul de Românistică, Jurnalism şi știinţele comunicării şi Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Program – Conferința „Lumen Litterarum” – ediția a II-a, AICI: https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2026/03/Program_Lumen-2026-v25.pdf

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facebook)