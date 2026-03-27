(audio) LUMEN LITERARUM – Conferința Facultății de Litere (UAIC) (în desfășurare)

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 10:17

La Iași, în perioada 26-28 martie 2026, se desfășoară LUMEN LITERARUM – Conferința Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Epoci, spații, culturi: de la textul clasic la textul digital. Manifestarea se află la ediția a II-a.

Deschiderea evenimentului s-a desfășurat în ziua de joi, 26 martie 2026, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A, Bulevardul Carol I, Nr. 11.

În deschiderea manifestării au vorbit: Prof. univ. dr. Corneliu Tiberiu Șoitu, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; CS I Dr. Gabriela Haja, Directorul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași; Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Prof. univ. dr. Antonio Patraș, Directorul Școlii Doctorale de Studii Filologice.

Una dintre secțiunile Conferinței a fost dedicată STUDIILOR LITERARE COMPARATE și s-a desfășurat în ziua de joi, 26 martie a.c., în Sala „Ion Simionescu” din incinta Casei Universitarilor în intervalul orar 11.30 – 13.30. Înaintea deschiderii secțiunii, am invitat la dialog pe doamna conferențiar universitar, specialist în Filologie, Claudia Tărnăuceanu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doamna profesor ne creionează, prin cuvânt, o imagine a Facultății de Litere, cu accent pe secțiunile Conferinței; Claudia Tărnăuceanu ne amintește următoarele manifestări pe care le vor organiza reprezentanții Facultății de Litere; implicarea stundeților în astfel de manifestări, un alt subiect al dialogului.

Imediat după dialogul cu doamna conferențiar universitar, specialist în Filologie, Claudia Tărnăuceanu, Decanul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ne-am îndreptat pașii spre Sala „Ion Simionescu” (Casa Universitarilor), acolo unde au fost susținute prelegerile aferente secțiunii STUDII LITERARE COMPARATE.

În programul secțiunii au fost prezentate lucrările: De la poezia mistică la mistica poeziei, de Lucia Cifor; Narațiuni în coliziune:Versetele satanice și ontologia metamorfozei în contextul de-sacralizării puterii, de Cătălin Constantinescu; Romanul monologic vs. romanul polifonic. Expunere comparativă, de Andrei Victor Cojocaru; Imaginile diavolului în cultura europeană: o perspectivă diacronică, de Martina-Maria Popescu și Rebuilding the Memory of Roma Slavery through Literature, de Delia Grigore.

Redăm în format audio conferința (n.n. De la poezia mistică la mistica poeziei) suținută de către doamna profesor univeristar, doctor în Filologie, Lucia Cifor de la Departamentul de Românistică, Jurnalism şi știinţele comunicării şi Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Program Conferința „Lumen Litterarum” – ediția a II-a, AICI: https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2026/03/Program_Lumen-2026-v25.pdf

 

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facebook)

 

(AUDIO) Elevii învață să citească mai bine cu ajutorul programului LexiScor
Regional vineri, 27 martie 2026, 06:33

(AUDIO) Elevii învață să citească mai bine cu ajutorul programului LexiScor

Un program destinat elevilor din clasele primare care urmărește adaptarea lecturii la nivelul fiecărui copil, a fost lansat de Editura Gama din...

(AUDIO) Elevii învață să citească mai bine cu ajutorul programului LexiScor
Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, admisă la Școala de Vară European Science-Media Hub din Belgia
Regional joi, 26 martie 2026, 18:48

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, admisă la Școala de Vară European Science-Media Hub din Belgia

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, studentă în anul al II-lea la Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism a...

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, admisă la Școala de Vară European Science-Media Hub din Belgia
Galaţi: Poliţia confirmă furtul unei sume de bani din seiful Primăriei Iveşti
Regional joi, 26 martie 2026, 12:25

Galaţi: Poliţia confirmă furtul unei sume de bani din seiful Primăriei Iveşti

UPDATE – Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt calificat după ce sediul Primăriei Iveşti a fost spart, fiind confirmată...

Galaţi: Poliţia confirmă furtul unei sume de bani din seiful Primăriei Iveşti
(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași
Regional joi, 26 martie 2026, 12:20

(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași

NEWS ALERT: O ambulanță a luat for în mers în loc. Strunga, jud. Iași Incendiu la o ambulanță, în localitatea Strunga Pompierii au...

(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași
Regional joi, 26 martie 2026, 11:12

Creşte numărul de locuri în creşele din municipiul Iaşi

Iaşiul va avea disponibile aproximativ 1.200 de locuri în creşe, capacitatea fiind mărită odată cu darea în funcţiune a celei de-a...

Creşte numărul de locuri în creşele din municipiul Iaşi
Regional joi, 26 martie 2026, 08:29

Neamţ: Depăşirea neregulamentară – cauza accidentului soldat cu patru morţi şi trei răniţi, de la Dulceşti

UPDATE – Depăşirea neregulamentară este cauza accidentului rutier soldat cu patru morţi şi trei răniţi care s-a produs, miercuri seara,...

Neamţ: Depăşirea neregulamentară – cauza accidentului soldat cu patru morţi şi trei răniţi, de la Dulceşti
Regional joi, 26 martie 2026, 06:24

Drumul spre TUIASI începe din liceu: mai multe facultăți oferă pregătire gratuită pentru admitere

Elevii de liceu care își doresc să urmeze o carieră în domeniul tehnic au la dispoziție, în această perioadă, o serie de oportunități de...

Drumul spre TUIASI începe din liceu: mai multe facultăți oferă pregătire gratuită pentru admitere
Regional joi, 26 martie 2026, 06:14

(AUDIO) Iași: Colegiile organizează testări pentru clasa a V-a

A fost stabilit calendarul testărilor pentru înscrierea în clasa a V-a, în anul școlar 2026-2027. Concursurile și evaluările dedicate elevilor...

(AUDIO) Iași: Colegiile organizează testări pentru clasa a V-a