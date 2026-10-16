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(AUDIO) Liderii clanului Stănescu, suspectați de organizarea unui grup infracționar, au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași

(AUDIO) Liderii clanului Stănescu, suspectați de organizarea unui grup infracționar, au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași
16 octombrie 2026, 18:39

Cei doi lideri ai clanului Stănescu din comuna Grajduri au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași, într-un dosar de criminalitate organizată și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 11 milioane de euro.

Alături de alte opt persoane, aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi înființat firme fictive și ar fi înregistrat lucrări inexistente în domeniul construcțiilor, pentru a deduce ilegal TVA.

În cadrul anchetei, desfășurate pe parcursul a cinci ani, procurorii ar fi identificat 26 de firme folosite în circuitul financiar. În urma celor 48 de percheziții efectuate la nivel național, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500 de mii de euro, și au fost ridicate sume de bani în lei, euro și dolari, două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare.

Două persoane care s-ar sustrage urmăririi penale au fost date în urmărire națională.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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