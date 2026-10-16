Siguranța rutieră prin experiență directă: TUIAȘI Motorsport la Salonul Auto București

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 12:39

Echipa TUIAȘI Motorsport, alcătuită în principal din studenți ai Facultății de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, a participat la Salonul Auto București & Accesorii, ediția a 23-a, desfășurată în perioada 6–11 octombrie 2026, la Romexpo.

De la performanță sportivă la educație rutieră

Activitatea TUIAȘI Motorsport îmbină participarea la competiții de motorsport cu aplicarea practică a cunoștințelor inginerești. În 2024, un echipaj al echipei a obținut locul I la clasa juniori în cadrul Raliului Iașului, etapa a șaptea a Campionatului Național de Raliuri. În aprilie 2025, echipa a obținut titlul de campioană națională în Cupa Dacia, într-un proiect susținut prin parteneriatul cu Zoork SRL. Tot în 2025, TUIAȘI Motorsport a participat la Campionatul Național de Off-Road, fiind singura formație universitară înscrisă în competiție, precum și la Campionatul Național de Super Slalom, unde a obținut titlul de campioană națională.

Dincolo de competiții, echipa desfășoară proiectul educațional „Siguranța începe cu noi!”, lansat în martie 2025, la Palas Mall Iași, cu prilejul Zilei Poliției Române. Prin demonstrații cu simulatoare de impact frontal, de conducere sub influența alcoolului și de accidente cu pietoni, proiectul ilustrează riscurile comportamentelor periculoase în trafic. Activitățile teoretice și practice organizate în școli și licee urmăresc să dezvolte comportamente preventive în rândul copiilor și tinerilor.

Experiențe practice pentru un public divers

Ediția din 2026 a Salonului Auto București & Accesorii a reunit expoziții auto și activități dedicate tehnologiei și educației rutiere. Potrivit organizatorilor, evenimentul s-a desfășurat pe o suprafață de peste 37.000 de metri pătrați, în Pavilionul B2 și în zona exterioară a complexului Romexpo.

În cadrul Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, echipa TUIAȘI Motorsport a oferit vizitatorilor ocazia de a descoperi funcționarea simulatoarelor și de a înțelege mai bine riscurile asociate accidentelor rutiere.

Joi, 8 octombrie, cu prilejul Zilei Siguranței Rutiere, membrii echipei au prezentat simulatoarele de impact și de răsturnare. Cu ajutorul acestora, vizitatorii au putut experimenta, în condiții controlate, efectele unei coliziuni la viteză redusă și ale răsturnării unui autovehicul. Programul a inclus și exerciții practice de prevenție rutieră, desfășurate în colaborare cu Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, la care au participat și elevi din unități de învățământ din București.

Demonstrațiile au subliniat importanța purtării centurii de siguranță de către toți ocupanții autovehiculului și a adoptării unor comportamente responsabile în trafic. Activitățile au fost derulate în cadrul proiectului „Siguranța începe cu noi!”, prin implicarea echipei TUIAȘI Motorsport și a Facultății de Mecanică, în colaborare cu instituțiile participante la acțiunile de prevenție.

Sâmbătă, 10 octombrie, în cadrul Zilei Universităților, echipa a prezentat alte două simulatoare: simulatorul giroscopic și simulatorul Kinetic. Participanții au putut experimenta simularea rostogolirii controlate a unui autoturism, iar copiii au luat parte la activități interactive despre regulile de traversare a străzii. Tot în această zi, membrii echipei au fost invitați în platoul Antena 3 CNN, unde au prezentat activitatea TUIAȘI Motorsport și au discutat despre rolul educației rutiere în prevenirea accidentelor.

„Am întâlnit elevi curioși și interesați să afle mai multe despre siguranța rutieră. Discuțiile cu aceștia ne-au oferit ocazia să subliniem importanța purtării centurii de siguranță de către toți ocupanții autovehiculului, inclusiv de către pasagerii de pe locurile din spate. Ne-a atras atenția în mod pozitiv faptul că mulți tineri ne-au spus că poartă centura de fiecare dată când călătoresc cu mașina. Este încurajator să vedem că aceste reguli sunt cunoscute de la vârste fragede și că formarea unor comportamente responsabile începe în familie, prin exemplul părinților. Le mulțumim tuturor vizitatorilor pentru participare, precum și colegilor voluntari pentru implicarea, răbdarea și dedicarea de care au dat dovadă”, transmite echipa TUIAȘI Motorsport.

Perspective de dezvoltare

Pe termen lung, TUIAȘI Motorsport își propune să contribuie la dezvoltarea unui centru de excelență în domeniul vehiculelor off-road, axat pe inovare, testarea soluțiilor tehnice și formarea specialiștilor.

Pentru anul 2027, echipa urmărește extinderea proiectului „Siguranța începe cu noi!” în județele Bacău și Vaslui, prin dezvoltarea unor parteneriate cu inspectoratele de poliție și inspectoratele școlare din cele două județe. Inițiativa vizează continuarea acțiunilor de prevenție și consolidarea colaborării dintre mediul universitar, instituțiile de învățământ și autoritățile publice.

Prin aceste demersuri, TUIAȘI Motorsport îmbină performanța competițională și aplicarea cunoștințelor inginerești cu implicarea în educația pentru siguranță rutieră, contribuind la consolidarea relației dintre universitate și comunitate.