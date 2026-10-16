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(FOTO) Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani instruiește primăriile pentru gestionarea inundațiilor

(FOTO) Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani instruiește primăriile pentru gestionarea inundațiilor
16 octombrie 2026, 15:32

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani continuă instruirea reprezentanților primăriilor pentru gestionarea riscului de inundații și protejarea populației.

Astăzi, a avut loc o conferință dedicată bazinului hidrografic al râului Siret, la care au participat reprezentanți ai administrațiilor locale din Mihăileni, Cândești, Vorona, Bucecea și alte localități din județ. Acțiunea vine la două zile după o instruire similară, destinată autorităților din bazinul râului Prut.

Discuțiile au vizat identificarea zonelor vulnerabile, transmiterea avertizărilor către populație, organizarea evacuării și stabilirea spațiilor în care pot fi cazate persoanele afectate. O atenție deosebită este acordată vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și celor care au nevoie de sprijin pentru a se deplasa.

Reprezentanții primăriilor au primit și informații despre utilizarea unui instrument operațional care centralizează date despre zonele de risc, persoanele vulnerabile, resursele disponibile și responsabilii pentru intervenție.

Activitățile fac parte din proiectul transfrontalier FLOODWALLS, derulat de ISU Botoșani în parteneriat cu Direcția Situații Excepționale din Bălți, Republica Moldova, cu finanțare europeană prin programul Interreg România – Republica Moldova.

În perioada următoare, sunt programate alte activități de instruire, cu scopul de a îmbunătăți pregătirea comunităților pentru situațiile de urgență provocate de inundații.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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