Programul de guvernare Niculescu: pensii indexate, impozit eliminat, deficit 5,2%

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 07:28

Programul de guvernare elaborat de premierul desemnat Luca Niculescu, în colaborare cu PSD, are 120 de pagini şi cuprinde obiective pentru următorii doi ani.

Documentul este structurat pe domenii de activitate şi se concentrează pe direcţii clare, măsuri concrete şi rezultate ce pot verificate.

Pe lângă urgențele legate de rectificarea bugetară, adoptarea legii bugetului de stat și măsurile de sprijin pentru persoanele defavorizate, în programul de guvernare este prevăzută indexarea pensiilor din 2027, fără a fi avansat un procent, elaborarea noii legii a salarizării în sectorul bugetar și actualizarea salariului minim pe economie într-un ciclu de 12 luni.

Pentru 2027 este prevăzut un deficit bugetar de 5,2% din PIB, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie și impozitarea proprietății la valoarea de piață.

De asemenea, noul guvern propune includerea în bugetul pe anul viitor a unui pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în contextul creșterii prețurilor și a facturilor la energie, și acordă o atenție deosebită dezvoltării capacităților de stocare a energiei.

Sunt stabilite și măsuri pentru reducerea întârzierilor în soluționarea dosarilor de pensie și digitalizarea serviciilor de protecție socială.

În plan extern, unul din obiective este finalizarea adărării la OCDE și o negociere mai eficientă a intereselor României.

Rador/FOTO Facebook Luca Niculescu