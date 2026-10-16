Colegiul Medicilor Iași pregătește a IX-a ediție a Galei „Medicii împreună pentru comunitate”. Medicii vor putea propune și alege colegii care merită să fie premiați

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 10:33

Gala „Medicii împreună pentru comunitate”, unul dintre evenimentele de tradiție ale comunității medicale ieșene, ajunge în acest an la cea de-a IX-a ediție. Organizată pe 14 decembrie 2026 de Colegiul Medicilor Iași, manifestarea își propune să aducă în prim-plan medicii care s-au remarcat prin profesionalism, dedicare, performanțe deosebite și implicare în dezvoltarea profesiei medicale.

O schimbare importantă a ediției din 2026 privește modul de desemnare a celor premiați. Colegiul Medicilor Iași revine la un sistem utilizat în anii anteriori, prin care membrii organizației profesionale sunt implicați direct în procesul de selecție. Astfel, medicii vor avea posibilitatea să propună colegi pe care îi consideră merituoși, iar laureații vor fi desemnați prin votul electronic al membrilor Colegiului, dintre candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Prin acest mecanism, Colegiul Medicilor Iași urmărește ca distincțiile acordate să reflecte cât mai fidel aprecierea și recunoașterea valorilor de către întregul corp profesional. Astfel, fiecare membru poate contribui la alegerea colegilor care reprezintă repere pentru medicina ieșeană.

Trei categorii de premiere. Nominalizările pot fi transmise până pe 9 noiembrie 2026

În cadrul ediției din acest an vor fi acordate distincții pentru trei categorii:

Excelența în practica medicală , dedicată medicilor care s-au remarcat prin activitate profesională, mentorat, inițiative științifice și contribuții semnificative la dezvoltarea practicii medicale;

Contribuții deosebite la dezvoltarea profesiei medicale , categorie care recunoaște implicarea activă în viața profesională, promovarea valorilor medicinei și inițiativele cu impact asupra comunității;

Tânărul Medic al Anului, distincție destinată medicilor cu vârsta sub 40 de ani, care se evidențiază prin competență, leadership, implicare comunitară și contribuții la dezvoltarea profesiei.

Procesul de desemnare a laureaților cuprinde trei etape. În prima etapă, desfășurată între 12 octombrie și 9 noiembrie 2026, membrii Colegiului Medicilor Iași sunt invitați să transmită propuneri de nominalizare.

Fiecare propunere trebuie însoțită de o scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care să fie prezentate argumentele care justifică acordarea distincției. Nominalizările se transmit electronic, la adresa collegiumiasi@gmail.com, până la data de 9 noiembrie 2026.

Ulterior, Consiliul Colegiului Medicilor Iași va verifica încadrarea propunerilor în criteriile stabilite și va definitiva listele candidaților eligibili.

În perioada 15 noiembrie – 3 decembrie 2026, candidații vor fi supuși votului electronic al tuturor membrilor Colegiului Medicilor Iași.

Pentru acordarea distincțiilor vor fi luate în considerare criteriile specifice fiecărei categorii, fără ca îndeplinirea cumulativă a tuturor acestora să fie obligatorie. Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Iași este însă o condiție obligatorie pentru persoanele nominalizate. Membrii Consiliului Colegiului Medicilor Iași nu sunt eligibili pentru premiere.

Gala din 14 decembrie va fi urmată de un spectacol al Operei Naționale Române Iași

Laureații vor fi premiați pe 14 decembrie 2026, în cadrul evenimentului anual „Medicii împreună pentru comunitate”. Ceremonia de decernare a distincțiilor va fi urmată de spectacolul de operă „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti, pus în scenă de Opera Națională Română Iași.

„Ne dorim să stimulăm și să implicăm întregul corp profesional în recunoașterea valorilor propriei noastre profesii: a celor care au contribuit major la dezvoltarea profesiei, a celor care au contribuit major la tratarea pacienților și la promovarea unei practici de excepție și, de asemenea, a valorilor în devenire, a potențialelor valori. De aceea, spre exemplu, acordăm premiul pentru Tânărul Medic al Anului. Practic, propunerile vin de la orice membru al comunității noastre și, de asemenea, întreaga comunitate va selecta, dintre propunerile primite, acei oameni pe care îi consideră cei mai valoroși și cei mai buni dintre noi, cei care, cumva, sunt emblematici pentru Iașul medical”, a precizat prof. dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor Iași.

Organizată începând din anul 2016, Gala „Medicii împreună pentru comunitate” a devenit o tradiție a Colegiului Medicilor Iași, reunind recunoașterea performanțelor profesionale cu promovarea solidarității și a responsabilității sociale. Acest eveniment este dedicat atât premierii medicilor, cât și strângerii de fonduri pentru a sprijini cauze umanitare.

Președinte,

Prof. Dr. Liviu Oprea,

Colegiul Medicilor Iași