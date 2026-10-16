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Sărbătorile Iașului 2026: modificări în circulația tramvaielor și autobuzelor

Sărbătorile Iașului 2026: modificări în circulația tramvaielor și autobuzelor

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 08:27

Având în vedere evenimentele prilejuite de Sărbătorile Iașului 2026, vineri, 16 octombrie, începând cu ora 14:00, vor interveni următoarele modificări în circulația mijloacelor de transport:

– Circulația tramvaielor va fi închisă în fața Palatului Culturii.

– Tramvaiele de pe traseele 1 și 13 vor circula prin Tudor Vladimirescu.

– Pe traseul 9 vor circula autobuze, pe itinerariul: Spital Elytis – Podu Roș – Tg. Cucu – Piața Unirii – Copou.

– În funcție de necesități, autobuzele de pe traseele 9b, 28 și 41 vor circula din Podu Roș pe strada Sfântul Lazăr.

Rugăm călătorii să țină cont de aceste modificări în planificarea călătoriilor.

CTP Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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