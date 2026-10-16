Sfaturi și recomandări în Ziua Mondială a Resuscitării, în cazul stopurilor cardiace! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.10 2026.

𝐓𝐮 ș𝐭𝐢𝐢 𝐬ă 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐳𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫? „𝐃ă 𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐥𝐬𝐮𝐥” așa cum se întâmplă la "Pulsul zilei", la Radio România Iași! 𝐅𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐚𝐳ă î𝐧 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐜! Oricine poate salva o viață!

Publicat de mihaipohoata, 16 octombrie 2026, 11:36





Dar pentru asta trebuie să aibă cunoștințele și abilitățile necesare.

Educația pentru sănătate predată în toate școlile din România, incluzând și noțiunile de prim ajutor, poate face diferența dintre viață și moarte.

Proiectul de lege al conf.univ.dr Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe este de ani buni depus în parlament!

Așteaptă doar să fie adoptat.

Sper să susțineți și acest demers.

Tu știi să acorzi primul ajutor?

𝐀𝐳𝐢, 𝐝𝐞 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥ă 𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭ă𝐫𝐢𝐢, 𝐯ă 𝐫𝐞𝐚𝐦𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐜:.

Stopul cardiac apare atunci când inima încetează să mai pompeze eficient sângele către creier și celelalte organe. Persoana cade brusc, inconștientă și nu mai respiră normal. Timpul este esențial!!! Fiecare minut contează!!! Până la sosirea salvării, resuscitarea cardiopulmonară, suportul vital de bază efectuat cu mâinile goale de un martor poate contribui la menținerea circulației sângelui și la creșterea șanselor de supraviețuire. Mesajul din acest an pune accentul pe trei acțiuni: verifică, transmite mai departe și acționează.

Tu știi să acorzi primul ajutor? 𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞:

𝟑𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫ă î𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 în afara spitalelor în Europa în fiecare an. 𝐃𝐨𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞ș𝐭𝐞 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧ță din partea martorilor (cu variații importante în funcție de țară, Spania sau Germania rata de intervenție publică în caz de stop cardio-respirator se situează sub 15%, în Suedia sau Olanda șansa de a beneficia de prim ajutor este de peste 50%.) 𝐌𝐚𝐢 𝐩𝐮ț𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝟏 𝐝𝐢𝐧 𝟏𝟎 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐢𝐞𝐬𝐜, în condițiile în care primul ajutor, chiar fără a fi de specialitate, ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire, Intervenția rapidă a persoanelor aflate la fața locului (SVB -suportul vital de bază) și utilizarea unui defibrilator extern automat pot contribui la salvarea a până la 200.000 de vieți suplimentare anual, la nivel mondial.

5.F𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐚𝐳ă î𝐧 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐜

Tu știi să acorzi primul ajutor?

𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă 𝐟𝐚𝐜𝐢 𝐝𝐚𝐜ă 𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧ă 𝐬𝐮𝐟𝐞𝐫ă 𝐮𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐜?

𝐏â𝐧ă 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧ț𝐞𝐢!

Verificați dacă persoana răspunde!

Vorbiți cu ea și încercați să obțineți o reacție.

Sunați la 112.

Dacă persoana nu răspunde și nu respiră normal, solicitați imediat ajutor medical.

Puneți telefonul pe difuzor și urmați instrucțiunile operatorului. Începe compresiile toracice.

Apasă ferm și ritmic în centrul pieptului, cu o frecvență de 100–120 de compresii pe minut și o adâncime de aproximativ 5–6 centimetri la un adult.

Dacă persoana este inconștientă, dar respiră normal, nu începe compresiile toracice; solicită ajutor medical și urmează indicațiile operatorului 112.

Folosiți un defibrilator extern automat (DEA), dacă este disponibil.

Porniți aparatul și urmați instrucțiunile vocale.

Tu știi să acorzi primul ajutor?

𝐀𝐳𝐢 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐞𝐳 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐜𝐚𝐫𝐞.

𝐃𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳ă 𝟓 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚.

Solicită parlamentarilor din județul tău să adopte proiectul de lege al conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru care chiar poate salva mii de vieți!

Astăzi, 16 octombrie 2026, în Ziua Mondială a Resuscitării primim sfaturi de prevenție și intervenție, ca prim ajutor, împotriva stopului cardiac din partea conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, în intervalul orar 12:35 – 12:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.