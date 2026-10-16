Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard, prelungită până la 31 octombrie
Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 06:37
Ministerul Finanțelor prelungește reducerea cu 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 octombrie, în urma evaluării bilunare prevăzute de lege.
Măsura înseamnă o diminuare de aproape 830 de lei pe tonă.
Decizia urmărește limitarea efectelor scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și a prețurilor la bunurile de consum.
Instituția precizează că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.
Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro