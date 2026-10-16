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(AUDIO) Racla Sfintei Parascheva a revenit în Catedrală. Peste 200.000 de pelerini au trecut pe la baldachin

(AUDIO) Racla Sfintei Parascheva a revenit în Catedrală. Peste 200.000 de pelerini au trecut pe la baldachin

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 06:47

Pelerinajul la Cuvioasa Parascheva s-a încheiat aseară, după ce racla cu sfintele moaște a fost purtată în procesiune și reașezată în Catedrala Mitropolitană din Iași.

De acum, credincioșii se pot închina în continuare în interiorul lăcașului de cult.

De asemenea, racla Sfântului Cuvios Paisie a fost dusă înapoi la mănăstirea Sihăstria Neamț.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat bucuria împlinirii cu bine a pelerinajului din acest an și a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la buna organizare și cinstire a sfinților: ”Ne bucurăm că s-a împlinit cu bine acest gând al nostru de cinstire, acest gând al nostru de mulțumire, multiplicat cu zeci și chiar sute de mii de oameni, care atingându-se de Sfânta Parascheva și de Sfântul Paisie, au adus obolul lor de mulțumire pe de o parte, de jertfă pe de altă parte, pentru că fiecare pas a fost o nevoință și o mărturie de credință adus în numele Sfintei. Fiecare și-a adus gândul lui pentru pacea și întregirea acestui popor, pentru pacea și bunăstara acestui popor, pentru sănătate și pentru buna chivernisire a vieții.”

Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Iașilor, aproximativ 250.000 de persoane au venit la Iași începând din 8 octombrie, iar peste 200.000 dintre acestea s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Numărul pelerinilor din acest an a fost mult mai mare decât în anii precedenți, fapt ce a cerut o mobilizare masivă. Jandarmii au intervenit de două ori pentru a imobiliza și sancționa persoane care au provocat incidente.

De asemenea, din cauza oboselii și a timpului de așteptare, peste 1000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 60 dintre ele au fost transportate la spital.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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