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Sărbătorile Iașului se încheie cu un concert în Piața Palatului Culturii. Cine va urca pe scenă

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 11:15


În încheierea celei de-a XXXV-a ediții a Sărbătorilor Iașului, vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 18:00, în Piața Palatului Culturii, Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași vor organiza un spectacol care, în mod tradițional, va marca și finalul sărbătorilor.

Vor evolua:

  • Richard Clayderman
  • Julien Dassin
  • Gheorghe Zamfir
  • Direcția 5
  • 3 Tenori ieșeni (Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă)
  • Corul Marii Uniri
  • Orchestra Metropolitană Iași / Dirijor: Alexandru Ilie

          La începutul spectacolului va fi organizat și evenimentul „Campionii Iașului”, în care vor fi premiați simbolic câțiva elevi și tineri ieșeni care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri internaționale, alături de profesorii și antrenorii lor.

         Organizarea spectacolului impune o serie de modificări și restricții de circulație.

         Astfel, în perioada 15 octombrie 2026, ora 07:00 – 17 octombrie 2026, ora 19:00, circulația rutieră va fi închisă, în funcție de necesități, în Piața Palat, pe sectorul cuprins între liniile de tramvai și axa formată de strada Anastasie Panu și strada Palat.

          De asemenea, în ziua de 16 octombrie 2026, în intervalul orar 17:00 – 24:00, traficul rutier va fi restricționat pe strada Anastasie Panu, între strada Sfântul Lazăr și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și pe strada Palat, între strada Anastasie Panu și strada Sfântul Lazăr.

         Pentru creșterea gradului de siguranță a participanților, în aceeași perioadă vor fi amplasate în zonă garduri metalice de protecție și patru autobuze ale Companiei de Transport Public Iași, care vor asigura măsurile necesare de securizare a perimetrului destinat desfășurării evenimentului.

         Recomandăm conducătorilor auto să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea temporară instituită pe durata evenimentului.

Primăria Municipiului Iași

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