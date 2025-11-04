(AUDIO) Liceele pedagogice renunță, din anul viitor, la specializările pentru învățători, educatori și puericultori

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 10:49

De anul școlar viitor, liceele cu profil pedagogic nu vor mai organiza admitere pentru specializările tradiționale învățător, educator și puericultor.

Potrivit unui proiect de regulament-cadru aflat în dezbatere publică, aceste specializări vor fi înlocuite cu cinci noi direcții de studiu: educație timpurie, pedagogia învățământului primar, pedagogie generală, pedagogia educației non-formale și mediere școlară.

Măsura vine ca urmare a aplicării Legii Învățământului Preuniversitar, numărul 198 din 2023, care actualizează nomenclatorul profesiilor din domeniul educației, a declarat, în emisiunea Starea Educației, Adriana Robu, director adjunct al Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Adriana Robu: Această schimbare vine ca urmare a dorinței noastre, a tuturor celor care facem parte din Asociația Colegiilor și Liceelor Pedagogice din țară, dar și a directorilor, profesorilor, învățătorilor, educatorilor prinși în această mișcare, de a ne adecva la nomenclatorul actual legat de profesii, pentru că era nevoie de această modificare. Pe de altă parte, era nevoie să facem distincție clară între aceste specializări și să pregătim oameni pe niveluri de vârstă a copiilor, pe cicluri de învățământ.

O altă prevedere din proiectul de regulament-cadru, aflat în dezbatere publică, este aceea ca absolvenții specializării ”pedagogia învățământului primar” să poată deveni titulari, doar după finalizarea studiilor universitare.

Aceste modificări ar urma să intre în vigoare din toamna anului viitor.

