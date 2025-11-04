Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Liceele pedagogice renunță, din anul viitor, la specializările pentru învățători, educatori și puericultori

(AUDIO) Liceele pedagogice renunță, din anul viitor, la specializările pentru învățători, educatori și puericultori

(AUDIO) Liceele pedagogice renunță, din anul viitor, la specializările pentru învățători, educatori și puericultori

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 10:49

De anul școlar viitor, liceele cu profil pedagogic nu vor mai organiza admitere pentru specializările tradiționale învățător, educator și puericultor.

Potrivit unui proiect de regulament-cadru aflat în dezbatere publică, aceste specializări vor fi înlocuite cu cinci noi direcții de studiu: educație timpurie, pedagogia învățământului primar, pedagogie generală, pedagogia educației non-formale și mediere școlară.

Măsura vine ca urmare a aplicării Legii Învățământului Preuniversitar, numărul 198 din 2023, care actualizează nomenclatorul profesiilor din domeniul educației, a declarat, în emisiunea Starea Educației,  Adriana Robu, director adjunct al Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Adriana Robu: Această schimbare vine ca urmare a dorinței noastre, a tuturor celor care facem parte din Asociația Colegiilor și Liceelor Pedagogice din țară, dar și a directorilor, profesorilor, învățătorilor, educatorilor prinși în această mișcare, de a ne adecva la nomenclatorul actual legat de profesii, pentru că era nevoie de această modificare. Pe de altă parte, era nevoie să facem distincție clară între aceste specializări și să pregătim oameni pe niveluri de vârstă a copiilor, pe cicluri de învățământ.

O altă prevedere din proiectul de regulament-cadru, aflat în dezbatere publică, este aceea ca absolvenții specializării ”pedagogia învățământului primar” să poată deveni titulari, doar după finalizarea studiilor universitare.

Aceste modificări ar urma să intre în vigoare din toamna anului viitor.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:14

Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare

Reforma pensiilor magistraţilor rămâne una din problemele care crează tensiuni în coaliţia de guvernare, o nouă şedinţă a liderilor PSD,...

Reforma pensiilor magistraților rămâne în atenția coaliției de guvernare
Neamţ: Actriţa Maia Morgenstern a primit prima stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 10:48

Neamţ: Actriţa Maia Morgenstern a primit prima stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului

Actriţa Maia Morgenstern a primit, luni, prima stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului, o iniţiativă a Primăriei...

Neamţ: Actriţa Maia Morgenstern a primit prima stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului
Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 10:23

Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

Două aparate F-16 ale forţelor aeriene române, de la baza Feteşti, precum şi două avioane Eurofighter Typhoon germane, staţionate la baza...

Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre
Mircea Bertea: Deși este prevăzută prin lege, plata profesorilor care coordonează practica pedagogică a viitorilor învățători și educatori este derizorie
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 09:43

Mircea Bertea: Deși este prevăzută prin lege, plata profesorilor care coordonează practica pedagogică a viitorilor învățători și educatori este derizorie

Plata profesorilor care coordonează practica pedagogică a viitorilor învățători sau educatori este  una derizorie, deși este reglementată...

Mircea Bertea: Deși este prevăzută prin lege, plata profesorilor care coordonează practica pedagogică a viitorilor învățători și educatori este derizorie
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 06:50

Un succes memorabil – Ateneul ieșean pe scenele din București

În perioada 27–31 octombrie 2025, Ateneul Național din Iași a realizat la București un turneu de excepție, confirmând încă o dată statutul...

Un succes memorabil – Ateneul ieșean pe scenele din București
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 06:44

Expoziția „Culorile pământului 2” la Palatul Culturii din Iași

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă publicului în perioada 5 – 23 noiembrie 2025, expoziția...

Expoziția „Culorile pământului 2” la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 06:20

100 de artiști și 25 de coordonatori dau viață musicalului „Cenușăreasa”, la Iași

Casa de Cultură a Studenților Iași, împreună cu Petran Music School și Primăria Municipiului Iași prezintă miercuri, 5 noiembrie 2025, de la...

100 de artiști și 25 de coordonatori dau viață musicalului „Cenușăreasa”, la Iași
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 06:10

Iași: Festival internațional despre arhitectură, încredere și orașe cu viitor

Arhitecți de renume mondial și aproape 1000 de delegați participă în cele 5 zile pline de activități organizate de OAR, Facultatea de...

Iași: Festival internațional despre arhitectură, încredere și orașe cu viitor