Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iașul se împrumută cu 22 de milioane de euro pentru modernizarea CET

(AUDIO) Iașul se împrumută cu 22 de milioane de euro pentru modernizarea CET

(AUDIO) Iașul se împrumută cu 22 de milioane de euro pentru modernizarea CET

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 11:18

Consilierii locali de Iași au votat realizarea unui împrumut de 22 de milioane de euro destinat modernizării CET.

Prin intermediul acestui credit vor fi achiziționate între 6 și 8 motoare termice, care vor funcționa pe gaz și vor avea o putere cumulată de 50 de megawați, a spus primarul Mihai Chirica: ”Este un împrumut necesar pentru a susține implementarea celor două centrale cu motoare noi și având în vedere că se anunță o perioadă de austeritate, n-am vrea să punem în pericol funcționarea orașului, ci să procedăm exact cum se întâmplă în toate orașele dezvoltate. Proiectele de investiții, în special, se susțin prin credite ca să-și aducă plus valoarea așa cum de altfel ne dorim și noi. Dispare tot ce avem acum, CET-ul pe cărbune l-am închis. Vrem să implementăm două centrale de șase respectiv opt motoare care vor avea o putere cumulată de aproximativ 50 MW care vor lucra la înaltă performanță, ceea ce ne va putea aduce și cu gândul că putem stabiliza prețul la gigacalorie.”

Împrumutul a avut și voturile consilierilor de la AUR, conduși de Vasile Pușcașu: ”Noi știm că se fac niște împrumuturi la niște dobânzi foarte mari. Știm că odată împrumutată o sumă destul de considerabilă este la fel o povară pentru municipalitate dar în aceeași măsură nu putem să nu vedem că sunt proiecte care sunt nereambursabile și pentru care municipalitatea trebuie să vină cu cotă parte și înțeleg că nu are banii și pentru asta se vrea acest împrumut de aproximativ 22 de milioane de euro. Noi sperăm să reușim să treacă acest proiect.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:43

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare totală de 2,62 de miliarde de...

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro
Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:38

Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina

O femeie a fost rănită după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţă, în afara părţii carosabile, informează...

Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:53

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de...

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)
Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:38

Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989

Mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea şi credinţa poporului român vor fi oficiate în zilele...

Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 06:01

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România, conform unui proiect publicat de Ministerul Muncii....

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 19:25

Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea

Astăzi a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele...

Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 16:34

Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor

UPDATE – Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani a dispus efectuarea unei anchete administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă...

Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 13:18

(AUDIO) Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările. Anunțul a fost făcut de managerul interimar al...

(AUDIO) Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările