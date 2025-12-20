(AUDIO) Iașul se împrumută cu 22 de milioane de euro pentru modernizarea CET

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 11:18

Consilierii locali de Iași au votat realizarea unui împrumut de 22 de milioane de euro destinat modernizării CET.

Prin intermediul acestui credit vor fi achiziționate între 6 și 8 motoare termice, care vor funcționa pe gaz și vor avea o putere cumulată de 50 de megawați, a spus primarul Mihai Chirica: ”Este un împrumut necesar pentru a susține implementarea celor două centrale cu motoare noi și având în vedere că se anunță o perioadă de austeritate, n-am vrea să punem în pericol funcționarea orașului, ci să procedăm exact cum se întâmplă în toate orașele dezvoltate. Proiectele de investiții, în special, se susțin prin credite ca să-și aducă plus valoarea așa cum de altfel ne dorim și noi. Dispare tot ce avem acum, CET-ul pe cărbune l-am închis. Vrem să implementăm două centrale de șase respectiv opt motoare care vor avea o putere cumulată de aproximativ 50 MW care vor lucra la înaltă performanță, ceea ce ne va putea aduce și cu gândul că putem stabiliza prețul la gigacalorie.”

Împrumutul a avut și voturile consilierilor de la AUR, conduși de Vasile Pușcașu: ”Noi știm că se fac niște împrumuturi la niște dobânzi foarte mari. Știm că odată împrumutată o sumă destul de considerabilă este la fel o povară pentru municipalitate dar în aceeași măsură nu putem să nu vedem că sunt proiecte care sunt nereambursabile și pentru care municipalitatea trebuie să vină cu cotă parte și înțeleg că nu are banii și pentru asta se vrea acest împrumut de aproximativ 22 de milioane de euro. Noi sperăm să reușim să treacă acest proiect.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)