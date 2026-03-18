(AUDIO) Iași: „Frații Codrului” – acțiune de împădurire dedicată naturii, educației și comunității

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 14:45

O acțiunea de împădurire dedicată naturii, educației și comunității se va desfășura începând de sămbătă, de la ora 10.00, în Schitu Duca, județul Iași, organizată în cadrul programului „Frații Codrului”.

Un element central al inițiativei îl reprezintă educația ecologică, în special în rândul copiilor.

În cadrul evenimentului vor fi organizate activități dedicate celor mici, menite să cultive respectul pentru natură și să contribuie la formarea unor viitori adulți conștienți de rolul lor în protejarea mediului înconjurător.

Acțiunea își propune, pe lângă plantarea de puieți și extinderea suprafețelor împădurite, și crearea unei legături autentice între oameni și natură. Prin implicarea comunității, organizatorii urmăresc să aducă în prim-plan importanța protejării mediului și responsabilitatea fiecăruia față de generațiile viitoare.

Despre modalitatea de organizare și desfășurare a inițiativei de împădurire ne-a povestit Vlad Vierul, unul dintre organizatorii acțiunii, în cadrul Emisiunii Pulsul Zilei, moderată de Florin Daminescu:

Participanții vor beneficia de transport, unelte și puieți asigurați, iar la finalul activității sunt invitați la un picnic de socializare în aer liber, pe malul lacului de agrement Schitu Duca.

Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să contribuie activ la protejarea mediului și să facă parte dintr-un demers cu impact real în comunitate.

Înscrierea se face prin completarea formularului online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWwg0swGEUYp3AhxDvTt0prRZiHVxxAFknuGt06SoW-FMVJg/viewform?usp=publish-editor

Evenimentul este inițiat de Asociația Renașterea Ieșeană, în parteneriat cu Direcția Silvică Iași, și face parte dintr-un demers mai amplu desfășurat simultan pe ambele maluri ale Prutului, sub mesajul „Uniți prin rădăcini, pentru un viitor comun”, marcând apropierea zilei de 27 martie – Unirea Basarabiei cu România.

(Radio Iași)