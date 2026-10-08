(AUDIO) Iași: Aproximativ 16 mii de credincioși s-au închinat, deja, la racla cu moaștele Sf. Parascheva



Peste 15 mii 900 de credincioși s-au închinat, până acum, la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

Pelerinajul a început, oficial, astăzi, și se va desfășura până la 15 octombrie.

Rândul numără, în prezent, 6 mii de persoane, iar timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore.

Oamenii spun că se roagă mai ales pentru sănătate și pace în lume:

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan, a transmis un mesaj de binecuvântare pelerinilor care vin în această perioadă la Hramul Sfintei Parascheva de la Iași:

(Radio Iași, Constantin Mihai)