(AUDIO) IAȘI: 188 de locuințe destinate familiilor defavorizate

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 09:54

În municipiul Iași vor fi finalizate, anul acesta, 188 de locuințe destinate familiilor defavorizate.

Viceprimarul Roxana Necula a anunțat că beneficiarii trebuie să depună dosarele la Direcția de Fond Locativ.

Locuințele se vor atribui în baza unui punctaj, șansele cele mai mari avându-le cuplurile cu venituri scăzute, care au vârsta până în 35 de ani și care nu au nicio locuință.

Viceprimarul Roxana Necula a precizat, însă, că punctaje mari vor primi și tinerii care provin din Centrele de Plasament: ”În primul rând, vrem să ajutăm familiile care nu au avut niciodată o locuință sau nu au la momentul actual nici măcar o locuință socială, care provin din zona familiilor defavorizate, adică tineri din centre de plasament, persoane cu probleme grave de sănătate, persoane consumatoare de diferite substanțe care sunt acum în perioada de reabilitare, familii cu mulți copii, victime ale violenței domestice și persoane traficate. Sunt mai multe criterii care sunt prevăzute acolo la Direcția Fond Locativ unde se depune dosarul și în funcție de punctajul pe care fiecare familie îl va primi, avem șansa ca 188 de tineri să primească aceste locuințe care, undeva, la sfârșitul lunii august 2026 vor fi finalizate și le vom da în acest an spre locuire.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)