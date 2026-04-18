(AUDIO/FOTO) Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește „GardenFest”

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 11:20

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași găzduiește, astăzi și mâine, manifestarea „GardenFest”.

Evenimentul este la a treia ediție și reunește peste 70 de firme din domeniul peisagisticii și al horticulturii.

Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia, a declarat că, pe lângă partea expozițională și târgul organizat cu acest prilej, au loc și o serie de workshop-uri în cadrul cărora vor fi abordate subiecte din domeniu: ”Va avea loc pe stadionul Universității, stadionul Agronomie din Rond Copou, sâmbătă și duminică. Va fi de dimineață de la ora 10 până după-amiază sau spre seară la orele 18:00-19:00, este destinat comunității. Pe total avem mai multe 70 de participanți, printre care, pe lângă firmele de peisagistică, sunt și producători din domeniul industriei alimentare, să spunem la modul general, cu produse diferite, și din industria cărnii, și din industria laptelui, și din industria produselor horticole. Bineînțeles că vor predomina producătorii de material ornamental, horticol, flori, plante, arbuști decorativi, tot ceea ce ține de îngrijirea grădinilor.”

