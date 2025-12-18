(AUDIO/FOTO) La Palatul Culturii din Iași a fost lansată aplicația „AniMuz”

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 12:00

La Palatul Culturii din Iași a fost lansată aplicația „AniMuz”, proiect ce își propune să ofere vizitatorilor o experiență imersivă inedită.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, sunt puse în valoare, prin animație, elemente reprezentantive ale Palatului – de la arhitectură până la tablouri prezente în cele două galerii ale instituției – de Artă Contemporană și de Artă Românescă, a explicat creatorul „AniMuz”, Oana Popescu: ”Am încercat să folosim tehnologia într-o măsură cât mai mare pentru a crește interesul publicului, în special celui tânăr, prin conectarea cu exponatele și cu spațiile muzeale. Este o animație ori a unui exponat, ori a unui spațiu din muzeu. Chiar în polul acesta sunt câteva elemente pe care le-am animat, cum ar fi vulturii de la scară, pe turn, cei doi arcași sunt mai multe și ne așteptăm ca tinerii vizitatori să fie foarte încântați și să urmărească mai cu interes poveștile culturale din muzeu.”

„AniMuz” este cea de-a doua aplicație lansată, în ultimele zile, în premieră națională, la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Valoarea acestui proiect este de aproximativ 40 de mii de euro, fiind finanțat de Ministerul Culturii, dar și din veniturile proprii ale instituției.

Managerul interimar al Palatului Culturii, Andrei Apreotesei: ”AniMuz, aplicația pe care o lasăm astăzi într-o primă etapă, se referă practic de la cele mai importante lucrări ale noastre de artă vizuală din Muzeul de Artă, dar nu numai, ci la anumite unghiuri și colțuri iconice, să-i spunem, din Palatul Culturii, care prind viață grație tehnologie, grație inteligenței artificiale, grație, până la urmă, unor oameni talentați și bucuria mea este că sunt și din Iași. Alături de Ministerul Culturii, care ne-a asigurat o bună parte din buget, dar și de colegii mei, alături de care am reușit să strângem restul sumei, reușim astăzi să dăm startul acestei aplicații.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO/VIDEO radioiasi.ro)