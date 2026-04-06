(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic”

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 10:50 / actualizat: 6 aprilie 2026, 14:11

Cinci echipe de elevi din județul Vaslui s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic”, dedicat deprinderii de noțiuni și aptitudini privind securitatea și sănătatea în muncă încă din anii de școală.

31-a de echipe, formate din 62 de elevi, au participat la etapa județeană a competiției, desfășurată la Liceul „Ștefan Procopiu” din municipiul reședință.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ITM Vaslui, Manuela Moraru, elevii provin de la mai multe unități de învățământ din județ, printre care licee din Bârlad, Huși, Negrești și Zorleni: ”Concursul a fost structurat pe 5 secțiuni în funcție de nivelul de studiu și profilul elevilor, de la liceu teoretic și tehnologic până la învățământ profesional. Fiecare echipă, formată din 2 elevi și coordonată de un profesor, a trecut prin două probe, una teoretică și una practică. Proba teoretică s-a desfășurat online, pe platforma dedicată concursului, unde elevii au răspuns contra cronometru la întrebări din domeniul legislației muncii, în special privind securitatea și sănătatea în muncă. Ulterior, proba practică le-a testat capacitatea de a identifica riscurile într-un loc de muncă simulat și de a alege echipamentele de protecție adecvate.”

Etapa națională a competiției „Știu și aplic” va fi organizată în perioada 22–24 mai la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO Facebook)