(AUDIO/FOTO) Elevi din Vaslui, în finala națională a concursului „Știu și aplic"

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 10:50 / actualizat: 6 aprilie 2026, 14:11

Cinci echipe de elevi din județul Vaslui s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic”, dedicat deprinderii de noțiuni și aptitudini privind securitatea și sănătatea în muncă încă din anii de școală.

31-a de echipe, formate din 62 de elevi, au participat la etapa județeană a competiției, desfășurată la Liceul „Ștefan Procopiu” din municipiul reședință.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ITM Vaslui, Manuela Moraru, elevii provin de la mai multe unități de învățământ din județ, printre care licee din Bârlad, Huși, Negrești și Zorleni: ”Concursul a fost structurat pe 5 secțiuni în funcție de nivelul de studiu și profilul elevilor, de la liceu teoretic și tehnologic până la învățământ profesional. Fiecare echipă, formată din 2 elevi și coordonată de un profesor, a trecut prin două probe, una teoretică și una practică. Proba teoretică s-a desfășurat online, pe platforma dedicată concursului, unde elevii au răspuns contra cronometru la întrebări din domeniul legislației muncii, în special privind securitatea și sănătatea în muncă. Ulterior, proba practică le-a testat capacitatea de a identifica riscurile într-un loc de muncă simulat și de a alege echipamentele de protecție adecvate.”

Etapa națională a competiției „Știu și aplic” va fi organizată în perioada 22–24 mai la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO Facebook)

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:47

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în...

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:22

Poliţiştii din Târgu-Neamţ au efectuat patru percheziţii domiciliare şi cinci percheziţii auto, într-un dosar penal privind furtul a 50.000...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:20

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026 VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa...

JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2
Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:54

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2, în localitatea Sascut, judeţul Bacău, s-a produs un...

Regional luni, 6 aprilie 2026, 10:13

(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă

Programele școlare pentru clasa a IX-a sunt finalizate în proporție de aproximativ 90% și ar urma să fie complet încheiate până în luna mai,...

Regional luni, 6 aprilie 2026, 09:31

Regional duminică, 5 aprilie 2026, 10:21

Regional duminică, 5 aprilie 2026, 08:15

