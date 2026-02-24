(AUDIO) Fenomenul violenței școlare în județul Iași este în scădere

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 11:31

Fenomenul violenței școlare în județul Iași este în scădere, potrivit datelor furnizate de Biroul Siguranța Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Comparând perioada septembrie-decembrie 2024 cu aceeași perioadă din 2025, numărul infracțiunilor sesizate a scăzut de la aproximativ 45 la 27.

Reprezentantul Biroului Siguranța Școlară, inspector principal Codruț Câmpeanu, a precizat în emisiunea Starea Educației că este vorba strict despre faptele care au fost sesizate oficial.

Codruț Câmpeanu: În județul Iași, acest fenomen de descreștere a activității infracționale se datorează unui cumul de factori. Vorbim, în primul rând, despre activități informativ-preventive, desfășurate atât de polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară, cât și de polițiștii care fac parte din alte structuri din cadrul IPJ Iași. În același timp, noi relaționăm și colaborăm foarte bine cu alte instituții, tot din Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, colaborăm foarte bine cu Inspectoratul Școlar. Totodată, prin informațiile pe care le transmitem elevilor, o parte dintre aceștia înțeleg care este pericolul, riscurile la care se expun.

Potrivit inspectorului Codruț Câmpeanu, incidența faptelor de violență școlară este relativ similară în mediul urban și rural, fără diferențe majore care să indice o zonă mai vulnerabilă decât alta. Cele mai frecvente situații sunt întâlnite în rândul elevilor de gimnaziu și liceu. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)