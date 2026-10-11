(AUDIO) Esplanada Teatrului Național din Iași devine spațiu liturgic de Hramul Sfintei Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 11:00

Peste 24 de mii de credincioși formează un rând de 5 km pe străzile din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași, pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

Timpul de așteptare depășește chiar și 17 ore.

Mai mult de 90 de mii de oameni au trecut deja pe la raclă.

Pelerini:

Miercuri, 14 octombrie, în ziua Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, esplanda din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se va transforma în spațiu liturgic.

Pelerinii vor putea urmări slujba inclusiv pe mai multe ecrane de mari dimensiuni, amplasate în jurul Catedralei Mitropolitane, pe Pietonalul „Ștefan cel Mare” și pe esplanda teatrului.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica: Anul acesta, faptul că am reușit să finalizăm lucrările de modernizare a pieței publice dintre Mitropolie și Teatrul Național este un mare avantaj pentru participanți, pentru că noi intenționăm, din data de 13, să oprim fântânile, să le golim și să le rezervăm pentru cei care vor participa la evenimentul religios din fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, începând cu ora 9. E un mare avantaj care va determina o decongestionare mai evidentă a celor care vor participa sau participarea într-un număr mai mare.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook Primăria Iași/ arhivă)