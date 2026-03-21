(AUDIO) Două lucrări majore de infrastructură încep la Iași după 15 iunie: înlocuirea căii de rulare a tramvaielor din zona Copou și inel rutier în zona centrală

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 11:49

Două lucrări majore de infrastructură vor începe concomitent în municipiul Iași după data de 15 iunie.

Este vorba despre înlocuirea căii de rulare a tramvaielor din zona Copou și realizarea unui inel de circulație pe traseul Podu Roș – Hala Centrală – Palatul Culturii – Podu Roș.

Primarul Mihai Chirica a declarat că ambele proiecte beneficiază de finanțare europeană.

Potrivit edilului, lucrările trebuie finalizate într-un termen de maximum 24 de luniPână la 15 iunie vor fi derulate intervenții pentru modernizarea infrastructurii de aducțiune a gazelor pe strada Sărărie.

Autoritățile estimează că aceste lucrări vor fi încheiate până la finalul anului școlar. Ulterior, strada Sărărie va putea prelua o parte din traficul deviat din zona Copou.

Primarul Mihai Chirica: După ce termină ei pe Sărărie, intrăm noi pe zona Copou, ca să putem da voie la replierea circulației pe Sărărie, în ambele sensuri. Apoi, pe zona centrală, vom lucra concomitent cu zona Copou; nu putem să le abandonăm, pentru că ele sunt finanțate în același ritm, dar acolo vom suplini prin autobuze, ceea ce nu vom putea face cu tramvaiele, și vom încerca să remodelăm circulația, pentru că, pe de o parte, introducem linie nouă, care sigur nu va deranja traficul decât parțial, pentru că lăsăm circulația pe lângă linia nouă. Pe de altă parte, vom scoate un fir de circulație de pe zona străzii Palat, dar, de asemenea, nu vom deranja circulația, pentru că o vom face la urmă, după ce dăm drumul la circulația în sens unic.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)