Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Două lucrări majore de infrastructură încep la Iași după 15 iunie: înlocuirea căii de rulare a tramvaielor din zona Copou și inel rutier în zona centrală

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 11:49

Două lucrări majore de infrastructură vor începe concomitent în municipiul Iași după data de 15 iunie.

Este vorba despre înlocuirea căii de rulare a tramvaielor din zona Copou și realizarea unui inel de circulație pe traseul Podu Roș – Hala Centrală – Palatul Culturii – Podu Roș.

Primarul Mihai Chirica a declarat că ambele proiecte beneficiază de finanțare europeană.

Potrivit edilului, lucrările trebuie finalizate într-un termen de maximum 24 de luniPână la 15 iunie vor fi derulate intervenții pentru modernizarea infrastructurii de aducțiune a gazelor pe strada Sărărie.

Autoritățile estimează că aceste lucrări vor fi încheiate până la finalul anului școlar. Ulterior, strada Sărărie va putea prelua o parte din traficul deviat din zona Copou.

Primarul Mihai Chirica: După ce termină ei pe Sărărie, intrăm noi pe zona Copou, ca să putem da voie la replierea circulației pe Sărărie, în ambele sensuri. Apoi, pe zona centrală, vom lucra concomitent cu zona Copou; nu putem să le abandonăm, pentru că ele sunt finanțate în același ritm, dar acolo vom suplini prin autobuze, ceea ce nu vom putea face cu tramvaiele, și vom încerca să remodelăm circulația, pentru că, pe de o parte, introducem linie nouă, care sigur nu va deranja traficul decât parțial, pentru că lăsăm circulația pe lângă linia nouă. Pe de altă parte, vom scoate un fir de circulație de pe zona străzii Palat, dar, de asemenea, nu vom deranja circulația, pentru că o vom face la urmă, după ce dăm drumul la circulația în sens unic.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia
Prim plan sâmbătă, 21 martie 2026, 09:15

Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia

Iranul a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia din Oceanul Indian, a relatat sâmbătă agenţia de...

Iran a lansat două rachete balistice asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia
Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 19:28

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici. Folosind inteligenţa artificială, aceştia îşi diversifică metodele de lucru,...

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici
NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 19:27

NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa

Misiunea NATO în Irak a fost în întregime transferată în Europa, ultimul contingent părăsind vineri Orientul Mijlociu, unde războiul...

NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa
(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 18:55

(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri

Județul Botoșani va primi fonduri consistente de la bugetul de stat pentru susținerea serviciilor sociale, educației, infrastructurii rutiere și...

(AUDIO) Județul Botoșani beneficiază de finanțări substanțiale pentru servicii sociale, educație și drumuri
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 18:17

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor

Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor,...

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 17:55

Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile

Instanţa din Republica Moldova a prelungit cu încă 30 de zile, la cererea procurorilor, arestul fostului lider al Patridului Democrat, oligarhul...

Arestul fostului oligarh moldovean Plahotniuc este prelungit cu încă 30 de zile
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 16:24

A murit actorul american Chuck Norris

Actorul american şi fostul campion mondial de karate Chuck Norris a murit, a anunţat vineri familia sa pe Instagram. ‘Cu inima îndurerată,...

A murit actorul american Chuck Norris
Prim plan vineri, 20 martie 2026, 16:00

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!

Centrul Militar Zonal Iaşi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se...

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!