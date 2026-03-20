Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Conferința ”Educația pentru sănătate și echilibru”, dedicată elevilor și părinților ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 11:42


La Iaşi, va avea loc, mâine, de la ora 11:00, la Palatul Braunstein, conferinţa ”Educaţie pentru sănătate și echilibru”.

Evenimentul este organizat de cluburile Rotary din Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Conferinţa se adresează adolescenţilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi îşi propune să creeze un dialog deschis între specialişti şi comunitate, pe teme ce țin de educație sanitară, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, prof. dr. Mircea Onofriescu, președinte de onoare al Societății Române de Obstetricp și Ginecologie, unul dintre invitații evenimentului: ”Pe 21 martie, la Iași, va avea o primă întâlnire cu elevi din patru licee din Iași, sub tutela Inspectoratului Școlar Iași, cu sprijinul, bineînțeles, a conducerii celor patru licee, cu sprijinul Primăriei Iași și a două cluburi Rotary. Pentru că vreau să realizăm aceste întâlniri lunare cu tineri din diferite școli și să încercăm să discutăm de la probleme de nutriție până la probleme de nocivitatea alcoolului, fumatului, importanța vaccinării anti-HPV și multe, multe alte aspecte medicale care sunt de luat în considerare.”

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere online, iar cei prezenţi pot lua parte şi la o tombolă cu premii.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO afiș eveniment)

Etichete:
(AUDIO) Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat
Regional vineri, 20 martie 2026, 10:54

(AUDIO) Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat

Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat, care începe luni, 23 martie. Potrivit...

(AUDIO) Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat
Patru persoane rănite într-un accident produs pe şoseaua de centură a municipiului Suceava; o victimă a rămas încarcerată
Regional vineri, 20 martie 2026, 08:57

Patru persoane rănite într-un accident produs pe şoseaua de centură a municipiului Suceava; o victimă a rămas încarcerată

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs, vineri dimineaţă, pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, au informat...

Patru persoane rănite într-un accident produs pe şoseaua de centură a municipiului Suceava; o victimă a rămas încarcerată
(AUDIO) Incendiu la un bloc din Bacău: o femeie și-a pierdut viața
Regional vineri, 20 martie 2026, 08:37

(AUDIO) Incendiu la un bloc din Bacău: o femeie și-a pierdut viața

O femeie de 58 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu violent care a izbucnit într-un apartament situat la etajul patru al unui bloc din...

(AUDIO) Incendiu la un bloc din Bacău: o femeie și-a pierdut viața
Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie
Regional joi, 19 martie 2026, 17:50

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie. Se spune că în momentul în care...

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie
Regional joi, 19 martie 2026, 17:38

Galaţi: Peste 17.500 de elevi incluşi în proiectul unic în ţară ‘Muzeele prin ochii copiilor’

Un proiect unic în ţară, ‘Muzeele prin ochii copiilor’, va ajunge, odată cu ediţia din acest an, la un total de peste 17.500 de...

Galaţi: Peste 17.500 de elevi incluşi în proiectul unic în ţară ‘Muzeele prin ochii copiilor’
Regional joi, 19 martie 2026, 17:34

Suceava: Pregătire gratuită acordată viitorilor candidaţi la Facultatea de Medicină a USV

Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) vine în sprijinul...

Suceava: Pregătire gratuită acordată viitorilor candidaţi la Facultatea de Medicină a USV
Regional joi, 19 martie 2026, 16:17

Record de participare la concursul dedicat Zilei Mondiale a Apei: 22 de echipaje din România și Republica Moldova

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și ApaVital SA Iași marchează Ziua Mondială a Apei într-un mod spectaculos: ediția a XII-a a...

Record de participare la concursul dedicat Zilei Mondiale a Apei: 22 de echipaje din România și Republica Moldova
Regional joi, 19 martie 2026, 16:04

(AUDIO) Primăria Iași trebuie să adopte până la 26 aprilie hotărârea privind jocurile de noroc

Un proiect de hotărâre al Consiliului Local privind reglementarea jocurilor de noroc în municipiul Iași ar trebui adoptat până la data de 26...

(AUDIO) Primăria Iași trebuie să adopte până la 26 aprilie hotărârea privind jocurile de noroc