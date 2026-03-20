(AUDIO) Conferința ”Educația pentru sănătate și echilibru”, dedicată elevilor și părinților ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 11:42





La Iaşi, va avea loc, mâine, de la ora 11:00, la Palatul Braunstein, conferinţa ”Educaţie pentru sănătate și echilibru”.

Evenimentul este organizat de cluburile Rotary din Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Conferinţa se adresează adolescenţilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi îşi propune să creeze un dialog deschis între specialişti şi comunitate, pe teme ce țin de educație sanitară, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, prof. dr. Mircea Onofriescu, președinte de onoare al Societății Române de Obstetricp și Ginecologie, unul dintre invitații evenimentului: ”Pe 21 martie, la Iași, va avea o primă întâlnire cu elevi din patru licee din Iași, sub tutela Inspectoratului Școlar Iași, cu sprijinul, bineînțeles, a conducerii celor patru licee, cu sprijinul Primăriei Iași și a două cluburi Rotary. Pentru că vreau să realizăm aceste întâlniri lunare cu tineri din diferite școli și să încercăm să discutăm de la probleme de nutriție până la probleme de nocivitatea alcoolului, fumatului, importanța vaccinării anti-HPV și multe, multe alte aspecte medicale care sunt de luat în considerare.”

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere online, iar cei prezenţi pot lua parte şi la o tombolă cu premii.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO afiș eveniment)