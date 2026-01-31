(AUDIO) Casa Corpului Didactic Iași, singura din țară acreditată în programul Erasmus+

Casa Corpului Didactic din Iași este singura unitate de profil din țară care a obținut acreditare pentru programul „Erasmus+”.

Directorul instituției, Genoveva Farcaș, a declarat că acreditarea a fost oferită unui consorțiu din care fac mai fac parte Colegiul „Mihail Sadoveanu” din Pașcani, precum și liceele din Lunca Cetățuii și Valea Lupului.

Unul dintre obiectivele grupului este acela de a elabora un curs de formare internațional, care să poată fi accesat de toate cadrele didactice, a mai spus Genoveva Farcaș: ”Este o acreditare obținută pe 5 ani. Casa Cotului Didactic a obținut un punctaj foarte bun, clasându-se pe poziția a VI-a la nivel național, de altfel este singurul CCD din țară care a obținut finanțare la acest apel de candidatură. Este o acreditare care va permite activități de formare extinse și aici avem în vedere profesori din întreg județul. Fiind o acreditare VET, vor fi integrați în programe ambițioase de formare profesori de discipline tehnice din școlile profesionale și liceele tehnologice din mediul rural care nu au avut acces până în acest moment la astfel de finanțări. Prin acest proiect vizăm să construim un curs de formare, un curs internațional, care să poată fi accesat de către profesori din țări ale Uniunii Europene.”

