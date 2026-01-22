(AUDIO) Botoșani: Elevi de la Colegiul „Gheorghe Asachi”, nevoiți să învețe în frig

Ascultă Radio România Iași Live
22 ianuarie 2026

Mai mulți elevi de la Colegiul Tehnic “ Gheorghe Asachi” din municipiul Botoșani au fost nevoiți să învețe, câteva zile, în frig deoarec în câteva săli de clasă nu s-a asigurat temperatura optimă pentru desfășurarea cursurilor.

Elevii și-au adus pături de acasă și au făcut cunoscută situația în mediul online, iar Inspectoratul Școlar Județean s-a autosesizat și a trimis o echipă de control.

Bogdan Suruciuc, inspector scolar general: La nivelul Inspectoratului Școlar, odată cu începerea cursurilor, pe data de 8 ianuarie, am trimis în unitățile de învățământ o informare prin care, din cauza temperaturilor foarte scăzute, agentul termic să fie furnizat permanent, pentru a nu scădea temperatura în sălile de clasă, dar se pare că sunt și situații în care nu au fost luate aceste măsuri, drept pentru care ne vom îndrepta și noi către cei care se fac vinovați de acest lucru. În primul rând, noi ne-am asigurat ca condițiile în școală să fie remediate, căldura să fie la parametrii normali, pentru a-și desfășura activitatea, iar de acum vom verifica toate documentele pentru a stabili exact care sunt măsurile pe care le vom lua conform legislației.

Gina Poenaru: Cine a decis ca agentul termic să fie furnizat pe bază de program?

Bogdan Suruciuc: Decizia a luat-o conducerea unității de învățământ.

Directorul Colegiului Tehnic, Diana Moruzi, susține că situația este punctuală și vizează două spații situate pe colțul clădirii în care agentul termic nu a făcut față în zilele geroase. Ea a precizat că agentul termic a fost furnizat în unitatea de învățământ așa cum s-a stabilit cu societatea locală de termoficare. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

