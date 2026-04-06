(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 12:47

Începând de astăzi, în piețele din municipiul Iași au început controalele premergătoare sărbătorilor pascale.

Acțiunile sunt desfășurate de reprezentanții Poliției Locale și ai Jandarmeriei.

Aceștia verifică certificatele de conformitate ale producătorilor și comercianților.

Măsurile vizează asigurarea respectării normelor sanitare și de comercializare, potrivit primarului Mihai Chirica: ”Comercializarea se face prin respectarea unor norme obligatorii în ceea ce privește comerțul cu carne proaspătă și în Piața Alexandru cel Bun organizarea comerțului cu carne proască este hala de lactate, ceea ce se petrece și în priața Nicolina, acolo având în vedere faptul că există și foarte mult comerț privat. Pentru celelalte produse nu sunt condiții diferite pentru că de altfel ele se și petrec și în afara perioadei pascale.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)