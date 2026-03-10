(AUDIO) Anchetă la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, după decesul unui copil de nici doi ani



Este anchetă la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, după decesul unui copil de nici doi ani.

Mama copilului a ajuns la spital cu bebeșulul de un an și nouă luni pe 5 martie, pentru că acesta avea febră. Medicii i-au efectuat analizele și l-au externat.

La scurt timp după ce a ajuns acasă, starea băiețelului s-a înrăutățit. Acesta a fost readus la spital în aceeași zi, în stop cardio-respirator.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Gabriela Ghica, explică:

(Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/arhiva)