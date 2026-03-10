(AUDIO) Anchetă la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, după decesul unui copil de nici doi ani
10 martie 2026, 14:11
Este anchetă la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, după decesul unui copil de nici doi ani.
Mama copilului a ajuns la spital cu bebeșulul de un an și nouă luni pe 5 martie, pentru că acesta avea febră. Medicii i-au efectuat analizele și l-au externat.
La scurt timp după ce a ajuns acasă, starea băiețelului s-a înrăutățit. Acesta a fost readus la spital în aceeași zi, în stop cardio-respirator.
Purtătorul de cuvânt al instituției, Gabriela Ghica, explică:
(Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/arhiva)