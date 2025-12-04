(AUDIO) Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 19:02



Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor.

Anunțul a fost făcut astăzi, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că sunt îndeplinite toate etapele preliminare: contractul de finanțare este semnat, terenul a fost predat constructorului, iar în prezent se finalizează ultimele amenajări necesare deschiderii șantierului.

Alexandru Rogobete: Eu cred că în luna ianuarie a anului viitor vor începe efectiv lucrările; amenajarea spațiului și amenajarea terenului cred că va începe încă din luna decembrie. Săptămâna viitoare voi avea o întâlnire la Ministerul Sănătății cu conducerea ANDIS, respectiv cu reprezentanții constructorilor, pentru a vedea fiecare etapă, dacă a fost îndeplinită și câte etape mai sunt de îndeplinit. Toată zona administrativă s-a finalizat și acum urmează ultima întâlnire înainte de amenajarea spațiului și de demararea lucrărilor.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

