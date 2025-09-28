(AUDIO) 40 de mii de porții de mâncare și 100 de mii de pachete pentru pelerinii la Sfânta Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 11:26

Numărul societăților comerciale dispuse să ofere ajutor și hrană pelerinilor veniți la Iași pentru a participa la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva s-a dublat în acest an.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei, a declarat că sunt 30 de restaurante care au dorit să se implice, inclusiv din județul Bacău. Acestea vor pregăti 40 de mii de porții de mâncare.

Pe de altă parte, parohiile din Arhiepiscopiile Iașului, Neamțului și Botoșaniului vor oferi o sută de mii de pachete cu hrană: ”Dacă anul trecut au fost implicați 14 parteneri, acum numărul lor s-a dublat ajungând la peste 30 de locații. Și în anii trecuți, mulți dintre acești oameni de bine veneau în sprijinul pelerinilor, însă s-a făcut un pas înainte în acest sens, anume o coordonare eficientă care să creeze gestului umanitar deosebit cu un mai mare grad de reușită, cu scopul de a stabili o bună organizare a acestui amplu efort de solidaritate, menit să aline osteneala celor care vor veni la Iași să se închine la Racla Sfântă. Menționez că apelul către instituțiile din domeniul ospitalității rămâne deschis.”

Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași se va desfășura în perioada 10 – 19 octombrie. În ultimii ani, la acest eveniment religios au participat, în medie, peste 250 de mii de credincioși.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)