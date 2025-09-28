Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) 40 de mii de porții de mâncare și 100 de mii de pachete pentru pelerinii la Sfânta Parascheva

(AUDIO) 40 de mii de porții de mâncare și 100 de mii de pachete pentru pelerinii la Sfânta Parascheva

(AUDIO) 40 de mii de porții de mâncare și 100 de mii de pachete pentru pelerinii la Sfânta Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 11:26

Numărul societăților comerciale dispuse să ofere ajutor și hrană pelerinilor veniți la Iași pentru a participa la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva s-a dublat în acest an.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei, a declarat că sunt 30 de restaurante care au dorit să se implice, inclusiv din județul Bacău. Acestea vor pregăti 40 de mii de porții de mâncare.

Pe de altă parte, parohiile din Arhiepiscopiile Iașului, Neamțului și Botoșaniului vor oferi o sută de mii de pachete cu hrană: ”Dacă anul trecut au fost implicați 14 parteneri, acum numărul lor s-a dublat ajungând la peste 30 de locații. Și în anii trecuți, mulți dintre acești oameni de bine veneau în sprijinul pelerinilor, însă s-a făcut un pas înainte în acest sens, anume o coordonare eficientă care să creeze gestului umanitar deosebit cu un mai mare grad de reușită, cu scopul de a stabili o bună organizare a acestui amplu efort de solidaritate, menit să aline osteneala celor care vor veni la Iași să se închine la Racla Sfântă. Menționez că apelul către instituțiile din domeniul ospitalității rămâne deschis.”

Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași se va desfășura în perioada 10 – 19 octombrie. În ultimii ani, la acest eveniment religios au participat, în medie, peste 250 de mii de credincioși.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ
Regional duminică, 28 septembrie 2025, 07:36

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că mâine dimineaţă va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta...

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ
(AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 19:27

(AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică

Cele două persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni, care s-a prăbuşit, astăzi, în apropierea unei unităţi militare din...

(AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică
(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 18:19

(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare

Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit, în această după-amiază, în apropierea unei unități...

(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare
(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 12:15

(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

La Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași nu au fost urmate în totalitate protocoalele medicale și, pe de altă parte nu au fost aplicate...

(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:20

Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sf. Maria’....

Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:15

Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuți, 11 pacienți fiind evacuați. Reprezentanții...

Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:11

Lucrările pe tronsonul de autostradă Bacău-Pașcani se apropie de 40%

Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani, în lungime de aproape 80 de km al autostrăzii Moldovei, se apropie de 40%, anunță directorul general al...

Lucrările pe tronsonul de autostradă Bacău-Pașcani se apropie de 40%
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 09:42

(AUDIO) Prolog FITPTI: spectacol de la Cluj pe scena Teatrului Luceafărul din Iași

În Sala Mare a Teatrul Luceafărul, se va desfășura, de la ora 19,00, spectacolul „Cum s-a îndrăgostit domnul Gherase de Clara Smith”, de...

(AUDIO) Prolog FITPTI: spectacol de la Cluj pe scena Teatrului Luceafărul din Iași